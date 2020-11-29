Вс, 29.11.2020
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Глеб Павловский, российский политолог
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За сутки в Латвии подтверждено 414 случаев Covid-19, умерли 4 человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Gargonia/Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 414 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 45 лет, от 45 до 50 лет, от 75 до 80 лет и от 80 до 85 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 197 человек, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 4037 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 16 975 человек, выздоровевшими признаны 1719 человек.

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