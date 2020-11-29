За сутки в Латвии подтверждено 414 случаев Covid-19, умерли 4 человека

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 414 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 45 лет, от 45 до 50 лет, от 75 до 80 лет и от 80 до 85 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 197 человек, зараженных коронавирусом.
За прошедшие сутки сделано 4037 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,3%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 16 975 человек, выздоровевшими признаны 1719 человек.
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