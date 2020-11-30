Как бывшему боевику-джихадисту доверили водить школьный автобус

Ибрагим быстро потирает пальцы - этот жест символизирует наличные.

"Я тоже вступил из-за денег, - говорит он. - Три года я был бойцом "Аш-Шабаб", и это меня устраивало. Но мне не нравилось, что они все время пытались промыть мне мозги. Раз в две недели они присылали в наш батальон специальных пропагандистов, которые часами сидели с нами, читая вслух Коран, вновь и вновь повторяя, что правительство, Африканский союз и все остальные зарубежные сторонники правительства - неверные, вероотступники".

"Было такое ощущение, как будто нам в голову вставили сим-карту "Аш-Шабаб".

Трое говорят, что хотя их мозг подвергался оболваниванию, они все же поняли, что группировка сражается не за чистый, лучший ислам, а за какую-то его искривленную, ложную версию. И деньги, которые им платили, в итоге перестали быть главным.

Однако решение бежать далось нелегко - было очень страшно, рассказывают они.

Сначала побег, потом - долгий и одинокий переход с территории "Аш-Шабаб" в районы, контролируемые правительством.

"Сначала я шел только по ночам, и мои ступни были изранены колючками, на которые я наступал в темноте, - рассказывает Ахмед. - К счастью, у меня был телефон, и я смог поговорить с семьей. Они нашли надежного человека, который проводил меня в безопасное место. Все это продолжалось долгие дни, и каждый мой шаг сопровождался страхом того, что меня поймают и отправят назад, на смерть, на публичную казнь - именно так "Аш-Шабаб" поступает с беглецами".

Но Ахмед боялся и того, как его встретят на правительственной территории. Начальники боевиков говорили всем новичкам, что сомалийские спецслужбы пытают перебежчиков электрошоком.

Большинство не знает о правительственной амнистии или о существовании центров реабилитации, где беглецов переучивают для интеграции в мирное общество.

Правительство делает попытки распространить информацию об этом на территории "Аш-Шабаб". Издаются красочные листовки, где для тех, кто не умеет читать, размещены фотографии бывших членов "Аш-Шабаб" и номера телефонов, по которым можно позвонить.

Это увеличило число перебежчиков - за два месяца в начале этого года от "Аш-Шабаб" бежало более 60 человек.

Ибрагим служил в рядах боевиков "Аш-Шабаб" три года. Над решением бежать он размышлял на протяжении двух месяцев. Он говорит, что больше никогда не вернется в родную деревню, где "Аш-Шабаб" найдет и убьет его. Он попытается найти себе место в жизни в большом городе - Могадишо.

Трое моих собеседников оказались в реабилитационном центре Серенди в столице страны. Угроза их жизни расценивается настолько высоко, что 84 перебежчика находятся под надзором 80 охранников.

Центр Серенди - для рядовых боевиков и рабочих (механиков, грузчиков и т.д.). Для старших членов "Аш-Шабаб", бывших организаторов и идеологов, существует отдельная специальная программа.