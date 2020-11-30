"Это как в жизни…": Психолог Елена Шубина о рижском реалити-шоу

В рамках сегодняшней ситуации в Латвии, 9 декабря в Риге стартует новое реалити-шоу "Карантин: игра на выживание".
Уже вторую неделю желающие присылают свои заявки на участие, как из Латвии, а также из других стран. Организаторы стараются тщательно проводить отбор. В отборе проекту помогает популярный российский психолог Елена Шубина, сообщает портал balticevents.info.
"Очень важно, чтобы участники подошли к этому всему, как к творческому эксперименту, с азартом и без внутреннего насилия. Чем легче отнесутся к происходящему, тем лучше у них это получится и тем больше получат удовольствия.
Очень хочется, чтобы эта идея каждым участником была преподнесена в проект", - сказала Шубина
Напомним, что акцент проекта будет сделан на трудностях бытового, социального и психологического характера, с которыми придется столкнуться игрокам в ходе эксперимента. Ведь с ними же - без всяких экспериментов - невольно сталкивается сегодня каждый путешественник.
Тем самым проект постарается сфокусировать внимание общества на проблеме, создаваемой, по мнению организаторов, "исключительно искусственным путем - и не в игровом пространстве, а в виде законодательной нормы для всего социума".
Больше информации - на официальном сайте проекта www.survivalgame.eu.
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