"Это как в жизни…": Психолог Елена Шубина о рижском реалити-шоу

Уже вторую неделю желающие присылают свои заявки на участие, как из Латвии, а также из других стран. Организаторы стараются тщательно проводить отбор. В отборе проекту помогает популярный российский психолог Елена Шубина, сообщает портал balticevents.info.

"Очень важно, чтобы участники подошли к этому всему, как к творческому эксперименту, с азартом и без внутреннего насилия. Чем легче отнесутся к происходящему, тем лучше у них это получится и тем больше получат удовольствия.

Это как в жизни – чем тяжелее времена, тем более стрессоустойчивыми оказываются люди, которые легко относятся к жизни.

Очень хочется, чтобы эта идея каждым участником была преподнесена в проект", - сказала Шубина

Напомним, что акцент проекта будет сделан на трудностях бытового, социального и психологического характера, с которыми придется столкнуться игрокам в ходе эксперимента. Ведь с ними же - без всяких экспериментов - невольно сталкивается сегодня каждый путешественник.

Тем самым проект постарается сфокусировать внимание общества на проблеме, создаваемой, по мнению организаторов, "исключительно искусственным путем - и не в игровом пространстве, а в виде законодательной нормы для всего социума".

Больше информации - на официальном сайте проекта www.survivalgame.eu.

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