В Риге пройдет реалити-шоу "Карантин: игра на выживание"

"Мы решили устроить пир во время чумы, взглянув на проблему с другой стороны - глазами уцелевшего еще туриста.

Для этого мы поселим 20 добровольцев в одном из апарт-отелей Старого города сроком на десять дней - в соответствии с нынешними нормами по самоизоляции, - на протяжении которых они должны выполнять ряд творческих и психологических заданий, соблюдая все ограничительные требования", - рассказывает организатор проекта Юлия Жагунова.

Согласно правилам, ежедневно из игры будет выбывать одна пара. Победитель, дошедший до финала, получит главный приз и подарки от партнеров.

По словам организаторов, акцент проекта будет сделан на трудностях бытового, социального и психологического характера, с которыми придется столкнуться игрокам в ходе эксперимента.

Ведь с ними же - без всяких экспериментов - невольно сталкивается сегодня каждый путешественник.

Тем самым проект постарается сфокусировать внимание общества на проблеме, создаваемой, по мнению организаторов, "исключительно искусственным путем - и не в игровом пространстве, а в виде законодательной нормы для всего социума".

Больше информации - на официальном сайте проекта www.survivalgame.eu.

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