Маски - везде, каникулы - продлить. Борьба с Covid-19: что предлагает правительство?
Сегодня, 30 ноября, в Рижском замке президент Эгил Левитс встретился с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем (JV) и спикером Сейма Инарой Мурниеце (NA), чтобы обсудить план введения более строгих ограничений для предотвращения распространения Covid-19.
Максимально коротко:
- Предлагается продлить каникулы для 1-4 классов;
- Предлагается делать тесты для бессимптомных больных;
- Возможно, маски нужно будет носить во всех помещениях;
- Предусмотрен возврат к принципу "два человека, два метра";
- Планируют либо разрешить услуги маникюра, либо запретить также услуги парикмахеров;
- Чтобы ограничения стали понятнее, запустят информационную кампанию.
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Текущий курс по сдерживанию Covid-19 недостаточно эффективный, поэтому необходимы новые и конкретные действия, сказал Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и спикером Сейма Инарой Мурниеце.
Президент отметил, что Covid-19 - это вызов для нашего поколения, поэтому нам нужно смотреть в лицо реальности и бороться с ней. Левитс подчеркнул, что количество людей в физическом контакте на какое-то время будет меньше, но поддержка должна быть немедленной и охватывать более широкий круг получателей.
Президент заявил, что от завтрашнего заседания Кабинета министров ожидает единства правительства в этом вопросе, потому что, по его мнению, сейчас не время экспериментировать и играть с жизнями, здоровьем людей и экономикой. Он также ожидает, что правительство будет четко общаться на языке, понятном людям, чтобы каждый гражданин знал, что делать, а чего делать не стоит.
- Предлагается продлить каникулы для 1-4 классов
Премьер-министр Кришьянис Кариньш предложит на две недели продлить школьные зимние каникулы для 1-4 классов, чтобы школы смогли за это время обеспечить условия для безопасного частично очного учебного процесса.
После встречи с президентом Эгилом Левитсом и спикером Сейма Инарой Мурниеце Кариньш заявил, что многие, возможно, не понимают, что ожидается от школ. По словам Кариньша, в странах, которые уже с сентября ввели четкие меры безопасности, ситуация сейчас лучше.
"Частично это наши требования - "прореживание" классов, дистанция между учениками, проветривание помещений и широкое использование масок учениками и учителями. Доказано, что эта комбинация работает", - сказал политик.
Кариньш предложит начать школьные каникулы для 1-4-х классов на две недели раньше - уже со следующей недели, соответственно продлив им учебный год летом.
- Предлагается делать тесты для бессимптомных больных
Чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19, планируется тестировать людей без симптомов заболевания, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он считает, что для ограничения заболевания нужно увеличить объемы тестирования. Премьер отметил, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, распространению вируса в большей мере способствуют бессимптомные, невыявленные больные, которые заражают других.
"Нужно изменить и расширить наш подход", - сказал премьер.
По его словам, нужно ввести еще один метод тестирования - тест на антигены. Правда, он не так точен, как анализ из носоглотки, но в сочетании с лабораторными тестами может существенно увеличить объемы тестирования.
При помощи таких тестов можно сразу протестировать целую школу, предприятие, самоуправление и даже всю страну, как это сделала Словакия.
"Это требует ресурсов, но позволит в более широком ареале протестировать всех людей", - сказал премьер.
- Возможно, маски нужно будет носить во всех помещениях
Для ограничения распространения Covid-19 Кариньш предложит ввести требование о ношении масок во всех помещениях, кроме дома.
"Это должно стать привычкой. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что повсеместное ношение масок действительно спасает жизни. Чтобы выйти из кризиса, эту привычку нужно внедрять повсюду", - подчеркнул глава правительства.
Также предусмотрен возврат к принципу "два человека, два метра", который практиковался весной.
Он означает, что люди, не являющиеся членами одного домохозяйства, смогут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра.
- Либо разрешить услуги маникюра, либо запретить также услуги парикмахеров
Во время дискуссий о дополнительных ограничениях из-за Covid-19 политикам предстоит договориться, разрешить ли услуги маникюра либо запретить оказывать услуги также парикмахерам, заявил Кариньш.
Он подчеркнул, что в обществе много непонимания и недовольства относительно парикмахеров и мастеров маникюра - почему одним разрешено работать, а другим нет, поэтому он предлагает единое регулирование.
Также предстоит решить вопрос о работе торговых мест, так как в настоящее время есть ограничения по площади - 10 тыс. кв. м, и может сложиться впечатление, что маленькие магазины безопаснее, однако опасность связана с концентрацией людей в помещениях. Поэтому Кариньш предлагает вместо площади установить ограничения на количество людей.
Предлагается разрешить работать в выходные только магазинам товаров первой необходимости.
Также необходимо активно контролировать сухопутные границы, чтобы все въезжающие были учтены, как этот происходит в портах и аэропорту.
Премьер обратился к министрам финансов и экономики с просьбой разработать дополнительные предложения, чтобы экономика не останавливалась. Кариньш сообщил, что выплаты субсидий и пособий по простою начнутся в конце этой недели.
- Мурниеце: существующие ограничения не снижают распространение Covid-19
Введенные до сих пор ограничения не снижают распространение Covid-19 и не улучшают ситуацию в целом, считает спикер Сейма Инара Мурниеце.
После встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и президентом Эгилом Левитсом она подчеркнула, что поддерживает предложение премьер-министра о более строгих ограничениях, поскольку существующие меры не улучшают ситуацию.
Она также подчеркнула, что в то же время нужна система, чтобы люди, которые не могли получать свой текущий доход из-за кризиса, могли получать пособия. "Ограничения должны идти рука об руку с мерами поддержки", - сказала спикер Сейма.
"Я понимаю, что люди устали, но нам нужна солидарность, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - сказала она.
Спикер Сейма отметила, что во время Адвента церкви должны оставаться открытыми, но с определенными ограничениями. Правительству она заявила, что оно должно работать солидарно, поскольку "совершенно очевидно, что необходимы новые ограничения".
- Кариньш признает, что несколько правил правительства, ограничивающих Covid-19, были разработаны неправильно
Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что некоторые постановления правительства по ограничению Covid-19 не были разработаны должным образом.
Призвав общественность к сотрудничеству с правительством, а именно к соблюдению ограничений, Кариньш признал, что "некоторые из наших правил не разработаны должным образом", пообещав изменить их, а также подумать о дополнительных механизмах поддержки. Он также сказал, что первые затраты на население, пострадавшее от кризиса, могут быть уже на этой неделе.
Оценивая различные мнения о необходимых мерах по ограничению Covid-19, Кариньш выразил мнение, что не надо удивляться разным позициям министров, потому что каждый министр традиционно заботится о своей отрасли. Однако в данном случае Кариньш надеется, что все министры вместе подумают о том, как достичь одной цели - защитить население от заражения Covid-19.
- Информационная кампания, чтобы стало понятнее
Для жителей Латвии будет организована информационная кампания об ограничениях, связанных с Covid-19, и рисках этого заболевания, также сообщил Кариньш.
Он признал, что ранее население, возможно, не понимало и не принимало решения правительства, связанные с Covid-19, и считало их неправильными. Теперь планируется изменить подход в коммуникации с обществом.
"Это необходимо, чтобы предоставлять простую и понятную информацию о том, чего мы ожидаем от людей. Но по сути все выражается в словах: "Два человека, два метра"", - сказал глава правительства.
Кариньш добавил, что министры, понимая серьезность ситуации, смогут в будущем выступить с аналогичными месседжами.
Кариньш также отметил, что обращение к президенту Эгилсу Левитсу не означает недоверия к министру здравоохранения Илзе Винькеле. Мысль заключается в том, чтобы широко вовлечь все общество, не только министров, пояснил он.
Контекст
Уже сообщалось, что в связи с распространением Covid-19 с 6 ноября в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации, что привело к ряду ограничений, в том числе на массовые мероприятия и собрания. Во многих общественных местах также действует требование использовать маски для лица. Основными органами, контролирующими соблюдение этих ограничений, являются Государственная полиция и муниципальная полиция.
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