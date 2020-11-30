Пн, 30.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl
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Маски - везде, каникулы - продлить. Борьба с Covid-19: что предлагает правительство?
Дополнено в 18:00

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Сегодня, 30 ноября, в Рижском замке президент Эгил Левитс встретился с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем (JV) и спикером Сейма Инарой Мурниеце (NA), чтобы обсудить план введения более строгих ограничений для предотвращения распространения Covid-19.

Максимально коротко:

  • Предлагается продлить каникулы для 1-4 классов;
  • Предлагается делать тесты для бессимптомных больных;
  • Возможно, маски нужно будет носить во всех помещениях;
  • Предусмотрен возврат к принципу "два человека, два метра";
  • Планируют либо разрешить услуги маникюра, либо запретить также услуги парикмахеров;
  • Чтобы ограничения стали понятнее, запустят информационную кампанию.

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Текущий курс по сдерживанию Covid-19 недостаточно эффективный, поэтому  необходимы новые и конкретные действия, сказал Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и спикером Сейма Инарой Мурниеце.

Президент отметил, что Covid-19 - это вызов для нашего поколения, поэтому нам нужно смотреть в лицо реальности и бороться с ней. Левитс подчеркнул, что количество людей в физическом контакте на какое-то время будет меньше, но поддержка должна быть немедленной и охватывать более широкий круг получателей.

Президент заявил, что от завтрашнего заседания Кабинета министров ожидает единства правительства в этом вопросе, потому что, по его мнению, сейчас не время экспериментировать и играть с жизнями, здоровьем людей и экономикой. Он также ожидает, что правительство будет четко общаться на языке, понятном людям, чтобы каждый гражданин знал, что делать, а чего делать не стоит.

  • Предлагается продлить каникулы для 1-4 классов

Премьер-министр Кришьянис Кариньш предложит на две недели продлить школьные зимние каникулы для 1-4 классов, чтобы школы смогли за это время обеспечить условия для безопасного частично очного учебного процесса.

После встречи с президентом Эгилом Левитсом и спикером Сейма Инарой Мурниеце Кариньш заявил, что многие, возможно, не понимают, что ожидается от школ. По словам Кариньша, в странах, которые уже с сентября ввели четкие меры безопасности, ситуация сейчас лучше.

"Частично это наши требования - "прореживание" классов, дистанция между учениками, проветривание помещений и широкое использование масок учениками и учителями. Доказано, что эта комбинация работает", - сказал политик.

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Кариньш предложит начать школьные каникулы для 1-4-х классов на две недели раньше - уже со следующей недели, соответственно продлив им учебный год летом.

  • Предлагается делать тесты для бессимптомных больных

Чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19, планируется тестировать людей без симптомов заболевания, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он считает, что для ограничения заболевания нужно увеличить объемы тестирования. Премьер отметил, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, распространению вируса в большей мере способствуют бессимптомные, невыявленные больные, которые заражают других.

"Нужно изменить и расширить наш подход", - сказал премьер.

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По его словам, нужно ввести еще один метод тестирования - тест на антигены. Правда, он не так точен, как анализ из носоглотки, но в сочетании с лабораторными тестами может существенно увеличить объемы тестирования.

При помощи таких тестов можно сразу протестировать целую школу, предприятие, самоуправление и даже всю страну, как это сделала Словакия.

"Это требует ресурсов, но позволит в более широком ареале протестировать всех людей", - сказал премьер. 

  • Возможно, маски нужно будет носить во всех помещениях

Для ограничения распространения Covid-19 Кариньш предложит ввести требование о ношении масок во всех помещениях, кроме дома.

​"Это должно стать привычкой. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что повсеместное ношение масок действительно спасает жизни. Чтобы выйти из кризиса, эту привычку нужно внедрять повсюду", - подчеркнул глава правительства.

Также предусмотрен возврат к принципу "два человека, два метра", который практиковался весной.

Он означает, что люди, не являющиеся членами одного домохозяйства, смогут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра.

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  • Либо разрешить услуги маникюра, либо запретить также услуги парикмахеров

Во время дискуссий о дополнительных ограничениях из-за Covid-19 политикам предстоит договориться, разрешить ли услуги маникюра либо запретить оказывать услуги также парикмахерам, заявил Кариньш.

Он подчеркнул, что в обществе много непонимания и недовольства относительно парикмахеров и мастеров маникюра - почему одним разрешено работать, а другим нет, поэтому он предлагает единое регулирование.

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Также предстоит решить вопрос о работе торговых мест, так как в настоящее время есть ограничения по площади - 10 тыс. кв. м, и может сложиться впечатление, что маленькие магазины безопаснее, однако опасность связана с концентрацией людей в помещениях. Поэтому Кариньш предлагает вместо площади установить ограничения на количество людей.

Предлагается разрешить работать в выходные только магазинам товаров первой необходимости.

Также необходимо активно контролировать сухопутные границы, чтобы все въезжающие были учтены, как этот происходит в портах и аэропорту.

Премьер обратился к министрам финансов и экономики с просьбой разработать дополнительные предложения, чтобы экономика не останавливалась. Кариньш сообщил, что выплаты субсидий и пособий по простою начнутся в конце этой недели.

  • Мурниеце: существующие ограничения не снижают распространение Covid-19

Введенные до сих пор ограничения не снижают распространение Covid-19 и не улучшают ситуацию в целом, считает спикер Сейма Инара Мурниеце.

После встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и президентом Эгилом Левитсом она подчеркнула, что поддерживает предложение премьер-министра о более строгих ограничениях, поскольку существующие меры не улучшают ситуацию.

Она также подчеркнула, что в то же время нужна система, чтобы люди, которые не могли получать свой текущий доход из-за кризиса, могли получать пособия. "Ограничения должны идти рука об руку с мерами поддержки", - сказала спикер Сейма.

"Я понимаю, что люди устали, но нам нужна солидарность, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - сказала она.

Спикер Сейма отметила, что во время Адвента церкви должны оставаться открытыми, но с определенными ограничениями. Правительству она заявила, что оно должно работать солидарно, поскольку "совершенно очевидно, что необходимы новые ограничения".

  • Кариньш признает, что несколько правил правительства, ограничивающих Covid-19, были разработаны неправильно

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что некоторые постановления правительства по ограничению Covid-19 не были разработаны должным образом.

Призвав общественность к сотрудничеству с правительством, а именно к соблюдению ограничений, Кариньш признал, что "некоторые из наших правил не разработаны должным образом", пообещав изменить их, а также подумать о дополнительных механизмах поддержки. Он также сказал, что первые затраты на население, пострадавшее от кризиса, могут быть уже на этой неделе.

Оценивая различные мнения о необходимых мерах по ограничению Covid-19, Кариньш выразил мнение, что не надо удивляться разным позициям министров, потому что каждый министр традиционно заботится о своей отрасли. Однако в данном случае Кариньш надеется, что все министры вместе подумают о том, как достичь одной цели - защитить население от заражения Covid-19.

  • Информационная кампания, чтобы стало понятнее

Для жителей Латвии будет организована информационная кампания об ограничениях, связанных с Covid-19, и рисках этого заболевания, также сообщил Кариньш.

Он признал, что ранее население, возможно, не понимало и не принимало решения правительства, связанные с Covid-19, и считало их неправильными. Теперь планируется изменить подход в коммуникации с обществом.

"Это необходимо, чтобы предоставлять простую и понятную информацию о том, чего мы ожидаем от людей. Но по сути все выражается в словах: "Два человека, два метра"", - сказал глава правительства.

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Кариньш добавил, что министры, понимая серьезность ситуации, смогут в будущем выступить с аналогичными месседжами.

Кариньш также отметил, что обращение к президенту Эгилсу Левитсу не означает недоверия к министру здравоохранения Илзе Винькеле. Мысль заключается в том, чтобы широко вовлечь все общество, не только министров, пояснил он.

Контекст

Уже сообщалось, что в связи с распространением Covid-19 с 6 ноября в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации, что привело к ряду ограничений, в том числе на массовые мероприятия и собрания. Во многих общественных местах также действует требование использовать маски для лица. Основными органами, контролирующими соблюдение этих ограничений, являются Государственная полиция и муниципальная полиция.

Видео: Прямой эфир со встречи высокопоставленных лиц

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