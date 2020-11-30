Маски - везде, каникулы - продлить. Борьба с Covid-19: что предлагает правительство?

Максимально коротко:

Предлагается продлить каникулы для 1-4 классов;

Предлагается делать тесты для бессимптомных больных;

Возможно, маски нужно будет носить во всех помещениях;

Предусмотрен возврат к принципу "два человека, два метра";

Планируют либо разрешить услуги маникюра, либо запретить также услуги парикмахеров;

Чтобы ограничения стали понятнее, запустят информационную кампанию.

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Текущий курс по сдерживанию Covid-19 недостаточно эффективный, поэтому необходимы новые и конкретные действия, сказал Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и спикером Сейма Инарой Мурниеце.

Президент отметил, что Covid-19 - это вызов для нашего поколения, поэтому нам нужно смотреть в лицо реальности и бороться с ней. Левитс подчеркнул, что количество людей в физическом контакте на какое-то время будет меньше, но поддержка должна быть немедленной и охватывать более широкий круг получателей.

Президент заявил, что от завтрашнего заседания Кабинета министров ожидает единства правительства в этом вопросе, потому что, по его мнению, сейчас не время экспериментировать и играть с жизнями, здоровьем людей и экономикой. Он также ожидает, что правительство будет четко общаться на языке, понятном людям, чтобы каждый гражданин знал, что делать, а чего делать не стоит.

Предлагается продлить каникулы для 1-4 классов

Премьер-министр Кришьянис Кариньш предложит на две недели продлить школьные зимние каникулы для 1-4 классов, чтобы школы смогли за это время обеспечить условия для безопасного частично очного учебного процесса.

После встречи с президентом Эгилом Левитсом и спикером Сейма Инарой Мурниеце Кариньш заявил, что многие, возможно, не понимают, что ожидается от школ. По словам Кариньша, в странах, которые уже с сентября ввели четкие меры безопасности, ситуация сейчас лучше.

"Частично это наши требования - "прореживание" классов, дистанция между учениками, проветривание помещений и широкое использование масок учениками и учителями. Доказано, что эта комбинация работает", - сказал политик.

Кариньш предложит начать школьные каникулы для 1-4-х классов на две недели раньше - уже со следующей недели, соответственно продлив им учебный год летом.

Предлагается делать тесты для бессимптомных больных

Чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19, планируется тестировать людей без симптомов заболевания, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он считает, что для ограничения заболевания нужно увеличить объемы тестирования. Премьер отметил, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, распространению вируса в большей мере способствуют бессимптомные, невыявленные больные, которые заражают других.

"Нужно изменить и расширить наш подход", - сказал премьер.

По его словам, нужно ввести еще один метод тестирования - тест на антигены. Правда, он не так точен, как анализ из носоглотки, но в сочетании с лабораторными тестами может существенно увеличить объемы тестирования.

При помощи таких тестов можно сразу протестировать целую школу, предприятие, самоуправление и даже всю страну, как это сделала Словакия.