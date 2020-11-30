Пн, 30.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Индонезии началось извержение вулкана Левотоло

ФОТО: SCANPIX

В Индонезии 29 ноября началось извержение вулкана Левотоло, который расположен на острове Ломблен, сообщает "Медуза".

Вулкан выбросил столб пепла на высоту 4 километра.

Более 2,7 тысячи человек, проживающие в деревнях недалеко от Левотоло, были вынуждены покинуть свои дома. Местный аэропорт из-за выброса пепла приостановил работу.

Как сообщает DW, Власти Индонезии настоятельно рекомендуют жителям острова не подходить к вулкану ближе, чем на 4 километра, в том числе из-за вероятности отравления опасными веществами, которые были выброшены в воздух при извержении.

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