В Индонезии началось извержение вулкана Левотоло

В Индонезии 29 ноября началось извержение вулкана Левотоло, который расположен на острове Ломблен, сообщает "Медуза".
Более 2,7 тысячи человек, проживающие в деревнях недалеко от Левотоло, были вынуждены покинуть свои дома. Местный аэропорт из-за выброса пепла приостановил работу.
Как сообщает DW, Власти Индонезии настоятельно рекомендуют жителям острова не подходить к вулкану ближе, чем на 4 километра, в том числе из-за вероятности отравления опасными веществами, которые были выброшены в воздух при извержении.