В Швеции задержана мать, продержавшая сына закрытым в квартире 28 лет

Мужчина страдал от недостаточного питания и у него выпали почти все зубы, сообщили СМИ.

"Мать подозревается в нелегальном лишении свободы и нанесении телесных повреждений," - сообщила полиция Стокгольма.

В полиции рассказали, что мужчина долго время был закрыт в пригороде на юге Стокгольма, но не прокомментировала прозвучавшую в СМИ информацию, что его удерживали в заложниках 28 лет.

По информации СМИ, мать перестала пускать сына в школу, когда ему было 12 лет, и с тех пор держала закрытым в квартире. 13

Сейчас мужчине 41 год.

Его в воскресенье нашла родственница семьи после того, как мать, которой уже более 70 лет, была помещена в больницу, пишет газета Expressen.

ФОТО: EPA/Scanpix

У мужчины были зараженные раны на ногах, он с трудом мог ходить и говорить, у него почти не было зубов.

В полиции Стокгольма эту информацию не прокомментировали, лишь рассказали, что мужчина находится в больнице и его ранения не опасны для жизни.

Мать отрицает, что когда-либо совершала преступления, сообщила прокуратура Швеции.

Родственница, нашедшая мужчину, сказала, что, судя по виду, квартиру, в которой он удерживался, не убирали годами.

"Везде была моча, грязь и пыль. Воняло гнилью", - рассказала газете Expressen женщина, добавив, что коридоры в квартире были завалены мусором.

"Я в шоке, я потрясена, но в то же время испытываю облегчение. Я ждала этого дня 20 лет, так как мне казалось, что она полностью контролирует его жизнь, но я не могла и подумать, что в таком объеме", - сказала родственница. 13