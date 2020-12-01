IZM: школам нужно разрешить работать в декабре

Министерство образования и науки заявило, что 25 ноября правительство усилило меры предосторожности для продолжения очного обучения в группе 1-6-х классов. С 30 ноября в школьных помещениях должно быть предусмотрено не менее трех квадратных метров на каждого ученика, а учителя должны носить маски как в классе, так и за его пределами.

В соответствии с этими мерами безопасности школы могут продолжить работу, и через две недели после оценки эпидемиологической ситуации можно будет принять решение о дальнейших действиях после зимних праздников, сообщили в IZM.

Статистика эпидемиологов и анализ ситуации показывают, что после осенних каникул и перехода на дистанционное обучение 7-12-х классов количество инфицированных Covid-19 в школах сокращается. В IZM отметили, что на прошлой неделе 7,7% случаев были связаны со школой, поэтому за счет усиления мер безопасности в школах есть основания надеяться, что ситуация в будущем улучшится.

Согласно информации, собранной Министерством образования и науки, и переговорам со школами, 89%, или 500, школ в группе 1-4-х классов готовы обеспечить очное обучение в соответствии с установленными требованиями. Другие учебные заведения организуют работу частично на месте, частично - дистанционно, за исключением десяти школ, которые находятся на карантине.

В группе 5-6-х классов 60% школ готовы к очному обучению, 31% - частично дистанционно, частично очно, а 9% указывают, что будут работать удаленно.

В Министерстве отметили, что "вынужденные каникулы для группы 1-6-х классов станут непропорционально тяжелым бременем для родителей", что неприемлемо в нынешней ситуации. 2

"Поскольку организация учебного года будет более или менее связана с процессом дистанционного обучения как минимум до марта, было бы более целесообразно сделать обязательные каникулы в январе, после праздников или позже, следуя рекомендациям эпидемиологов", - полагают в IZM.