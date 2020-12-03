ЧП у стройплощадки Lidl: грузовик насмерть сбил велосипедистку

Фотографии ДТП распространились в соцсетях, на них видно, что трагедия произошла, когда автомобиль выезжал со стройплощадки.

Водитель грузовика MAN пытался выехать со строительной площадки расположенного рядом магазина Lidl. Судя по фотографиям очевидцев, велосипедистка ехала по велодорожке Бривибас гатве в сторону Юглы.

Это новый перекресток (подъездная дорожка), где интенсивность движения возрастет, когда строящийся магазин распахнет свои двери.

В этом месте (перед велосипедной полосой) торговец выполнил минимальные требования безопасности - там был знак "Уступить дорогу" и знак поворота направо. Департаменту дорожного движения Рижской думы будет поручено внести предложения по дополнительной безопасности в этом месте, а также обсудить произошедшее с коммерсантом, чтобы дать рекомендации и договориться о повышении безопасности в этом месте.

Я знаю, что ассоциация окрестностей Тейки ранее выражала озабоченность по поводу этого места. Это еще раз доказывает, что существует растущая потребность в поиске системных решений для повышения безопасности дорожного движения в столице", - написал мэр.

Комментарий Lidl

"Мы получили информацию о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое, к сожалению, произошло сегодня на проезжей части улицы Бривибас, напротив строительной площадки будущего магазина Lidl. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим.

По имеющейся у нас информации, Государственная полиция в настоящее время расследует случившееся. У нас нет никакой дополнительной информации, чтобы прокомментировать случившееся более подробно. Конечно, мы будем сотрудничать с Государственной полицией, предоставим всю необходимую информацию.

Судя по всему, причастный к ДТП грузовик на момент аварии находился уже на проезжей части улицы Бривибас. Насколько нам известно, подрядчик принял дополнительные меры безопасности на строительной площадке, и грузовик покинул территорию стройплощадки под наблюдением специально назначенного инспектора по технике безопасности".