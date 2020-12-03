ЧП у стройплощадки Lidl: грузовик насмерть сбил велосипедистку

Согласно предварительной информации, утром в четверг, 3 декабря, в Риге на Бривибас гатве водитель грузовика MAN сбил велосипедистку, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия.
Фотографии ДТП распространились в соцсетях, на них видно, что трагедия произошла, когда автомобиль выезжал со стройплощадки.
По словам представителя Госполиции Лины Кальке, полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия. По информации полиции, ЧП произошло около 9:00.
Водитель грузовика MAN пытался выехать со строительной площадки расположенного рядом магазина Lidl. Судя по фотографиям очевидцев, велосипедистка ехала по велодорожке Бривибас гатве в сторону Юглы.
Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны, их выясняет полиция.
Свои соболезнования выразил и мэр Риги Мартиньш Стакис.
"Это трагично, самые глубокие соболезнования родным и близким погибшей!
Это новый перекресток (подъездная дорожка), где интенсивность движения возрастет, когда строящийся магазин распахнет свои двери.
В этом месте (перед велосипедной полосой) торговец выполнил минимальные требования безопасности - там был знак "Уступить дорогу" и знак поворота направо. Департаменту дорожного движения Рижской думы будет поручено внести предложения по дополнительной безопасности в этом месте, а также обсудить произошедшее с коммерсантом, чтобы дать рекомендации и договориться о повышении безопасности в этом месте.
Я знаю, что ассоциация окрестностей Тейки ранее выражала озабоченность по поводу этого места. Это еще раз доказывает, что существует растущая потребность в поиске системных решений для повышения безопасности дорожного движения в столице", - написал мэр.
⚫ Šis ir traģiski, visdziļākā līdzjūtība bojā gājušās personas tuviniekiem! Šis ir jauns krustojums (iebrauktuve), kur...Опубликовано Mārtiņš Staķis Rīgai Четверг, 3 декабря 2020 г.
Комментарий Lidl
"Мы получили информацию о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое, к сожалению, произошло сегодня на проезжей части улицы Бривибас, напротив строительной площадки будущего магазина Lidl. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим.
По имеющейся у нас информации, Государственная полиция в настоящее время расследует случившееся. У нас нет никакой дополнительной информации, чтобы прокомментировать случившееся более подробно. Конечно, мы будем сотрудничать с Государственной полицией, предоставим всю необходимую информацию.
Судя по всему, причастный к ДТП грузовик на момент аварии находился уже на проезжей части улицы Бривибас. Насколько нам известно, подрядчик принял дополнительные меры безопасности на строительной площадке, и грузовик покинул территорию стройплощадки под наблюдением специально назначенного инспектора по технике безопасности".