Чт, 3.12.2020
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Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
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ЧП у стройплощадки Lidl: грузовик насмерть сбил велосипедистку

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Согласно предварительной информации, утром в четверг, 3 декабря, в Риге на Бривибас гатве водитель грузовика MAN сбил велосипедистку, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Фотографии ДТП распространились в соцсетях, на них видно, что трагедия произошла, когда автомобиль выезжал со стройплощадки.

По словам представителя Госполиции Лины Кальке, полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия. По информации полиции, ЧП произошло около 9:00.

Водитель грузовика MAN пытался выехать со строительной площадки расположенного рядом магазина Lidl. Судя по фотографиям очевидцев, велосипедистка ехала по велодорожке Бривибас гатве в сторону Юглы.

Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны, их выясняет полиция.

Свои соболезнования выразил и мэр Риги Мартиньш Стакис. 

"Это трагично, самые глубокие соболезнования родным и близким погибшей!

Это новый перекресток (подъездная дорожка), где интенсивность движения возрастет, когда строящийся магазин распахнет свои двери.

В этом месте (перед велосипедной полосой) торговец выполнил минимальные требования безопасности - там был знак "Уступить дорогу" и знак поворота направо. Департаменту дорожного движения Рижской думы будет поручено внести предложения по дополнительной безопасности в этом месте, а также обсудить произошедшее с коммерсантом, чтобы дать рекомендации и договориться о повышении безопасности в этом месте.

Я знаю, что ассоциация окрестностей Тейки ранее выражала озабоченность по поводу этого места. Это еще раз доказывает, что существует растущая потребность в поиске системных решений для повышения безопасности дорожного движения в столице", - написал мэр.

⚫ Šis ir traģiski, visdziļākā līdzjūtība bojā gājušās personas tuviniekiem! Šis ir jauns krustojums (iebrauktuve), kur...

Опубликовано Mārtiņš Staķis Rīgai Четверг, 3 декабря 2020 г.

Комментарий Lidl

"Мы получили информацию о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое, к сожалению, произошло сегодня на проезжей части улицы Бривибас, напротив строительной площадки будущего магазина Lidl. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим.

По имеющейся у нас информации, Государственная полиция в настоящее время расследует случившееся. У нас нет никакой дополнительной информации, чтобы прокомментировать случившееся более подробно. Конечно, мы будем сотрудничать с Государственной полицией, предоставим всю необходимую информацию.

Судя по всему, причастный к ДТП грузовик на момент аварии находился уже на проезжей части улицы Бривибас. Насколько нам известно, подрядчик принял дополнительные меры безопасности на строительной площадке, и грузовик покинул территорию стройплощадки под наблюдением специально назначенного инспектора по технике безопасности".

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