26 ноября 2020, 0:00
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Приход Lidl как эффект разорвавшейся бомбы: о ценовых войнах, немецком качестве и утечке кадров
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В латвийской розничной торговле грядут большие перемены. На рынок продуктового ритейла выходит немецкий гигант Lidl, сулящий не только заманчивые цены для покупателей, но и высокие зарплаты для продавцов. Будут ли в новой торговой сети продаваться товары "немецкого качества", ожидаются ли ценовые войны, уходит ли персонал из других магазинов в Lidl? Об этом RUS TVNET побеседовал представителями Lidl и основными игроками рынка.
Явление немецкого гиганта
Латвийский рынок товаров повседневного спроса – достаточно консервативный и устоявшийся. Бесспорными лидерами являются торговые сети Maxima (дочерняя компания литовского холдинга UAB Vilniaus Prekyba) и Rimi (дочка шведской группы ICA Gruppen AB), на долю которых приходится порядка 60% рынка. В прошлом году оборот SIA Rimi Latvia, управляющего 132 магазинами, составил 917,2 млн. евро, а у SIA Maxima Latvija (176 магазинов) - 836,7 млн. евро. Также весомый игрок на рынке продовольственного ритейла - сеть Mego с полностью латвийским капиталом (об. 200 млн. евро в 2019 году, 89 магазинов). Вносят свою немалую лепту и сети кооперации (франшизы), объединяющие под своей крышей небольшие магазины, работающие под единым брендом: Top! (об. 278 млн. евро, 200 магазинов), Elvi (об. 150 млн. евро, 101 магазин) и другие.
Когда в 2017 году стало известно, что на латвийский рынок придет сеть немецких супермаркетов Lild, работающая в формате дискаунтера, это произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Покупатели, которые уже распробовали этот бренд в Литве (в соседней стране Lidl начал работать в 2016 году), радостно потирали руки в предвкушении более низких цен, а торговцы забеспокоились в предчувствии обострения конкуренции.
И неудивительно. Немецкая Schwarz Group - один из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе, который работает в 32 странах мира. В прошлом году его оборот составил 113,3 млрд евро. Для сравнения – у шведской "мамы" Rimi выручка за аналогичный период составила на порядок меньше – около 11,6 млрд. евро, а у Vilniaus Prekyba консолидированный оборот был около 5 млрд. евро.
Работающие с таким размахом немцы, имеющие 200 центров логистики по всему миру, имеют возможность закупаться у поставщиков на более выгодных условиях и, в борьбе за место под солнцем, вести достаточно агрессивную ценовую политику. Так, в соседней Литве, где за 4 года появились 50 магазинов Lidl, выручка торговой сети, по итогам 2019 года, дошла до 469,4 млн. евро: что составило порядка 10% от всего рынка продовольственного ритейла. Прирост оборота у нового игрока - 23,5-27,5% в год, в то время как у его основных конкурентов он был на уровне 2 – 5%.
Отметим, что путь Lidl на рынок стран Балтии отнюдь не усыпан розами. И в Латвии, и в Эстонии, где сейчас полным ходом идет подготовка к открытию магазинов, всевозможные инициативные группы выступают против перепланировки территории и строительства подъездных путей, а во всех инстанциях оспариваются разрешения на строительство супермаркетов и инфраструктуры.
Многомиллионные инвестиции
На данный момент Lidl построил уже 6 магазинов в Риге и по одному в Екабпилсе, Резекне, Лиепае, Тукумсе, Елгаве, Валмиере. Идет строительство объектов в Даугавпилсе, Огре, Вентспилсе.
Также этим летом сдан в эксплуатацию логистический центр в Дрейлини (Рига), который будет обслуживать Латвию и Эстонию: инвестиции в проект составили 55 миллионов евро.
Как рассказала RUS TVNET руководитель департамента корпоративной коммуникации Дана Хасана, Lidl - один из крупнейших немецких инвесторов в Латвии. Она не огласила общий объем инвестиций, но сообщила, что компания продолжает изучать новые места для магазинов, а их количество будет расти вместе с покупательским спросом.
Ограничения, вызванные Covid-19 не отразились на планах компании: все идет по графику. Что касается препон, связанных с недовольством местных жителей, то инвестор старается найти компромиссные решения. "Во всем мире магазины Lidl обычно строятся по единой концепции: она основана на современном имидже, новейших технологиях, удобных для покупателя торговых площадях и открытых пространствах вокруг магазина. Но конечно же, мы адаптируемся к требованиям в конкретной зоне и ищем оптимальные индивидуальные варианты для расположения каждого магазина: при этом учитываем интересы всех сторон. Поэтому мы довольно часто меняли решения фасадов магазинов: как, например, на улице Калнциема. Большое внимание уделяем озеленению территории и сохранению имеющихся деревьев: мы посадили сотни больших деревьев и кустарников. Наш принцип - быть добрым соседом. Мы уже вложили средства, исчисляемые миллионами, в улучшение инфраструктуры, поблизости от наших магазинов: например, построили транспортную развязку в Огре и благоустроили перекресток в Иманте", - говорит Дана Хасана.Центр
Немецкое качество
Отметим, что ахиллесова пята продуктового ритейла в странах Восточной Европы – не самое высокое качество товаров. Многие покупатели, наверное, не раз обращали внимание на то, что некоторые предлагаемые в супермаркетах фрукты и овощи отнюдь не блещут свежестью и достойным видом, а на ценнике стоит надпись "2 сорт". А несколько лет назад в высших эшелонах европейской власти был поднят вопрос о "пищевом апартеиде": представители стран Восточной Европы были возмущены тем, что в одних и тех же продуктах, поставляемых на западные и восточные рынки, отличается состав – понятно, что не в лучшую сторону, когда речь идет о новых странах ЕС . Проведенные исследования это подтвердили. И сейчас полным ходом идет разработка нормативных актов, призванных решить вопрос "двойных стандартов".
Выйдет ли Lidl на латвийский рынок с "немецким качеством"?
"Стандарты качества у Lidl даже более строгие, чем требуют нормы общеевропейского и локального законодательства. Мы очень ответственно относимся к качеству производимых продуктов и их составу, поэтому наши собственные бренды - это уже проверенные временем продукты и промтовары, которые мы предлагаем во всей сети Lidl. Перед тем, как попасть на полки наших магазинов, продукты проходят дополнительный контроль качества в независимых лабораториях, также мы проводим аудит производителя. Особое внимание уделяем контролю за свежестью овощей и фруктов: они доставляются в магазины ежедневно, поэтому мы обязательно будем работать с местными поставщиками, которые будут соответствовать нашим стандартам", - рассказала Д. Хасана.
Как попасть на полки Lidl?
Взаимоотношения новой торговой сети с местными производителями – достаточно щекотливая тема. Так, в Литве год назад три ассоциации, объединяющие производителей и переработчиков зерна, мяса и птицы, обратились к правительству и парламенту страны, с просьбой защитить их интересы и помочь попасть на полки Lidl: мол, львиную долю продукции торговая сеть поставляет из-за кордона, хотя есть возможность приобрести все то же самое у литовских предприятий. А учитывая, что немецкий ритейлер завоевал уже 10% рынка, "упущенная выгода" исчисляется круглыми суммами.
Власти тогда ответили, что не вмешиваются в подобные взаимоотношения представителей частного бизнеса. А в Lidl заявили, что очень позитивно относятся к местной продукции – если она соответствует их стандартам качества. И привели в пример литовских переработчиков из молочной отрасли, которым пришлось вложиться в модернизацию производства, но зато они смогли пройти жесткий отбор, попасть на полки немецкой торговой сети и благодаря этому в разы увеличить оборот. Также Lidl практикует в Литве и сотрудничество с небольшими фермерскими хозяйствами, открывая перед ними широкие возможности для развития.
Латвийские производители и переработчики также обеспокоены этим вопросом, о чем они неоднократно заявляли в СМИ. Дело в том, что немцы требуют наличия ряда сертификатов, а у многих местных компаний их просто нет.
Например, поставщики, по стандартам Lidl, должны обладать сертификатом Global G.A.P. А чтобы его получить, фермерам, выращивающим овощи, фрукты и ягоды, птицу или скот, необходимо использовать производственные процессы, дружественные к окружающей среде, минимизирующие применение химикатов, эффективно использующие природные ресурсы. При этом повышенное внимание уделяется заботе о работниках и гигиене. К примеру, чтобы на поверхностях плодов и ягод не было кишечной палочки, сальмонелл и т.п., требуется использовать воду для полива и навоз для удобрения определенного качества: загрязненная вода, с высоким содержанием болезнетворных микробов - запрещена. На поле необходимо установить туалет и обеспечить возможность вымыть и высушить руки перед тем, как приступить к работе. А сельхозработники, собирающие урожай, должны быть здоровы: ведь один человек, страдающий инфекционным заболеванием, может создать очень большие проблемы. К примеру, в прошлом году на рынке замороженных ягод разразился скандал европейского масштаба – в ягодных смесях от итальянского производителя, которую продавали в сети супермаркетов Coop, был обнаружен вирус гепатита A. Выяснилось, что сырье переработчики закупали в Литве, Румынии и в Украине.
В Латвии Global G.A.P имеется у SIA Dimdiņi (квашенная капуста и другие ферментированные овощи), SIA Ulbroka (свиноводство), SIA Very Berry (соки, сиропы и ягоды), SIA Arosa R (ягоды), а консалтинговые компании проводят семинары, рассказывая участникам рынка, что надо сделать, чтобы стать обладателем "знака качества", дающего зеленый свет на европейском рынке.
Отметим, что в Литве после приход на рынок Lidl, за пару лет по стандартам Global G.A.P начали работать 23 компании: до этого же их можно было пересчитать на пальцах одной руки.
"Мы всегда открыты для сотрудничества с местными производителями, и это один из принципов Lidl, которого мы будем придерживаться и в Латвии. Ведь такой подход позволяет нам сократить путь продукта от производителя к потребителю, гарантируя свежесть и уменьшая влияние на окружающую среду" - прокомментировала ситуацию глава PR-департамента. И добавила, что при выборе поставщиков критерий один: соответствие производственного процесса и качества продукции требованиям Lidl. "Есть много примеров, когда продукт, произведенный на одном из местных рынков, попадает и в наш международный ассортимент и таким образом выходит на новые экспортные рынки. Да, мы устанавливаем высокие требования к качеству и требуем от наших поставщиков международно признанных сертификатов. Внедрение новых стандартов и сертификация, конечно, займут некоторое время, но от этого выиграют все", - подытожила Дана Хасана.
Кадры решают все
Когда конкретно откроются в Латвии первые магазины Lidl, компания не сообщает. Однако судя по тому, что персонал укомплектован, это должно произойти уже очень скоро. Полтора месяца назад немецкие инвесторы вызвали ажиотаж, разместив объявления о наборе 1000 работников магазина и склада, с зарплатной ставкой на уровне от 5,40 до 6,60 евро в час, что примерно в 1,5 раза выше, чем принято в латвийском продуктовом ритейле.
Как рассказала RUS TVNET Дана Хасана, несмотря на все ограничения, вызванные Covid-19, компания за несколько недель провела несколько тысяч собеседований.
"Цель Lidl - войти в число лучших работодателей Латвии. Для этого мы предлагаем сотрудникам более высокую заработную плату, чем в среднем по отрасли, и ряд бонусов – например, медицинскую страховку сразу после окончания трехмесячного испытательного срока", поделилась она кадровой политикой немецкого работодателя.
Одна из особенностей Lidl заключается в том, что кандидатам не требуется предыдущий опыт работы в розничной торговле. Поэтому трудоустроиться могут люди разных профессий и возрастов. Будущие работники прилавка и склада проходят обучение в Польше и других странах Европы. Топ-менеджмент же и региональные управляющие обучались в европейских структурах Lidl почти 2 года – это тоже своего рода бонус для персонала: чтобы ими руководили люди с западноевропейским взглядом на принципы торговли и взаимоотношения в коллективе.
Продавцам повышают зарплаты
Работающие на рынке торговцы, с которыми побеседовал RUS TVNET, практически единогласно заверили, что их персонал не купился на заманчивое предложение немцев: время сейчас непростое, кризис только набирает обороты – так что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Однако они увеличили и зарплаты, и бонусы.
"Мы этого не почувствовали, - заявил RUS TVNET глава Maxima Latvija Виктор Троицын, - Мы постоянно инвестируем в улучшение условий труда и оплаты - в этом году размер зарплат пересматривался дважды и, в среднем, ставки увеличились на 11,2% по сравнению с началом года. Мы также продолжаем расширять корзину льгот для сотрудников, которая включает полностью оплачиваемый обед, медстраховку, стипендию на обучение до 1000 евро, бесплатный отель для иногородних сотрудников, которые приехали в Ригу и т.п.". Кроме того, добавил руководитель торговой сети, вводятся различные решения по автоматизации (например, кассы самообслуживания), позволяющие сбалансировать нагрузку на работников.
"Пока резкого оттока сотрудников мы не ощутили. Отмечу, что определенный уровень ротации в розничном секторе есть всегда, однако с каждым годом в команде Rimi он уменьшается.
Когда весной в ряде отраслей возникли проблемы, Rimi предложил всех заинтересованных подавать заявки на долгосрочную и краткосрочную работу в супермаркетах и е-магазине: количество соискателей на разные позиции выросло в 3 раза. Этой осенью ситуация аналогичная – число желающих увеличилось вдвое. В апреле Rimi увеличил зарплатный фонд на 5,3 миллиона евро – чтобы поднять зарплаты. У сотрудников Rimi всегда был широкий спектр льгот, а когда весной в стране начались проблемы, мы ввели телефон для эмоциональной помощи: по которому может позвонить любой сотрудник, нуждающихся в психологической поддержке", - поделился с RUS TVNET председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.
"Конечно, когда началась масштабная кампания по набору персонала, наши сотрудники обсуждали это с коллегами, однако, проанализировав, что на самом деле означает электронный учет времени и другие преимущества, обещанные конкурентами, не спешат уходить с привычного места. За двадцать лет работы мы поняли, что мотивация сотрудников складывается из различных факторов: зарплата, конечно, играет важную роль, однако люди высоко ценят и дружелюбную и мотивирующую рабочую среду, хорошие условия труда, бесплатное питание и дополнительные льготы.
Пока от нас никто не уволился, чтобы перейти работать в Lidl. Наоборот, все чаще к нам возвращаются сотрудники, которые когда-то, в поисках счастья, покинули ELVI – и завмаги, и кассиры, и работники зала", - рассказала коммерческий директор ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне.
"Надо иметь в виду, что из-за Covid-19 существенно увеличилось количество людей, желающих работать в торговле, поэтому мы не чувствуем серьезной встряски на рынке труда и, полагаю, и впредь ничего не изменится", - добавила директор по маркетингу и член правления top! и Labais Илзе Приедите.
"Мы заметили, что наши существующие работники стали меньше смотреть на сторонние предложения о работе, и уровень текучки снизился: персонал держится за свои рабочие места", - подчеркнул член правления Mego Игорь Шихман.
Грядут ли ценовые войны?
Участники рынка признают, что Lidl, конечно, мощный конкурент и мотивирует всех работать еще лучше. И коррекция цен, скорее всего, произойдет. Однако торговцы считают, что у каждой сети есть свои преимущества и ниши, и основной костяк покупателей сохранится.
"Конкуренция в продуктовом ритейле всегда была очень острой. Однако каждый из крупных игроков рынка специализируется и находит свое направление бизнеса, которое позволяет дифференцировать и привлекать своих клиентов - предложением, удобством или ценой. Rimi фокусируется на том, чтобы предложить широкий ассортимент во всех ценовых категориях, с упором на здоровую пищу и продукцию местного производства, также предлагаем людям выбрать удобный формат покупок – в супермаркете или онлайн-магазине", - говорит председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.
"Приход любого нового игрок заставляет других участников рынка бежать немного быстрее. Мы всегда были ценовым лидером на рынке и хотим им остаться, - заявил RUS TVNET глава Maxima Latvija Виктор Троицын. - В Латвии уже сейчас, благодаря нашим сниженным ценам, удалось затормозить инфляцию в сегменте продуктов питания. Так что мы продолжим нашу политику, уделяя особое внимание низким ценам на качественную продукцию и удобству покупателей – предлагая новые варианты оплаты и расширяя доступность электронной коммерции в регионах, а также повышая благосостояние сотрудников".
"Мы, как и все остальные, понимаем, что это большой и серьёзный игрок и что его приход будет уверенным и успешным - Lidl на рынке розничной торговли укрепится и останется. Первые месяцы ждем ажиотажа. Многие пойдут знакомиться с новыми магазинами, и мы однозначно ощутим отток покупателей, особенно в тех местах, где наши магазины находятся близко друг к другу.
Немного успокаивает опыт Литвы - с приходом Lidl конкуренция увеличилась, но не критически. После спада ажиотажа многие покупатели вернулись в привычные им магазины.
Мы надеемся, что и латвийские покупатели вскоре определяться со своими предпочтениями, и останутся лояльными, в том числе, и к местным сетям. У Lidl свой специфический сегмент покупателей. Мы же, в первую очередь, стараемся быть удобным магазином "у дома" для ежедневных покупок", - поделился с RUS TVNET член правления Mego Игорь Шихман.
"Конкуренция всегда была и будет огромной – и это мотивирует думать, творить, меняться и развиваться. Бизнес Lidl имеет свою специфику, поскольку он ориентирован в основном на продукцию под собственной торговой маркой (private label), а сеть местных магазинов top! обеспечивает разнообразие брендов для разных групп покупателей. Мы продолжим расширять сотрудничество с местными производителями, которые также напрямую ощутят приход нового участника рынка. Наш девиз - "Местные поддерживают местное!". Будем улучшать качества продукции, ассортимент и предлагать доступные цены.
Понятно, что приход Lidl внесет свои коррективы и перераспределит доли рынка. Это неизбежно. Хотя их магазины еще не открылись, все существующие участники рынка меняют как свою систему коммуникаций, так и сетевую стратегию.
Приход нового бренда всегда встряхивает рынок, но в выигрыше остаются покупатели", - поделилась с RUS TVNET директор по маркетингу и член правления top! и Labais Илзе Приедите.
"Концепция ELVI, вне зависимости от деятельности крупных зарубежных сетей, ориентирована на то, чтобы быть "своими" для жителей Латвии – предлагать рядом с домом качественные товары по доступным ценам. Мы объединяем маленькие и средние магазины во всех регионах страны, в том числе и там, где слабо представлены зарубежные конкуренты. И ассортимент мы разрабатываем так, чтобы покупателям была доступна и продукция крупнейших латвийский производителей, и излюбленные зарубежные бренды, и фермерские продукты. Особое внимание уделяем продукции региональных производителей – это примерно 20% от всех наших поставщиков, которые поставляют продукты питания в магазины, находящиеся в непосредственной близости от производства.
Благодаря централизованной логистике, мы постоянно расширяем сотрудничество с небольшими местными компаниями – предлагаем не только латвийские фрукты и овощи, но и мясные и рыбные продукты, произведенные на небольших региональных предприятиях, пиво и вино, сладости и т.п. К сожалению, многие фермерские хозяйства и небольшие перерабатывающие предприятия, не могут попасть в торговые сети, которые требуют от поставщика, чтобы он обеспечил большие объемы: для всех магазинов сети. И мы помогаем им: ведь эти производители жизненно важны для экономики Латвии – они создают рабочие места в регионах, способствуют улучшению бизнес-среды в сельской местности и предлагают качественные и вкусные продукты, которые люди с удовольствием покупают.
Так что, хотя приход Lidl, конечно, внесет свои корректировки на рынок, но ELVI почувствует это меньше, чем другие конкуренты", - говорит коммерческий директор ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне.