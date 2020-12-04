В Латвии обыскали журналистов по подозрению в нарушении международных санкций

Процессуальные действия проводились в рамках уголовного дела, расследуемого СГБ, возбужденного 16 января 2020 года в соответствии с ч.1 84 ст. Уголовного закона (за нарушение санкций, наложенных Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и другими международными организациями, или национальных санкций, наложенных Латвийской Республикой).

Информация, полученная в ходе расследования, вызывает подозрения о передаче экономических ресурсов лицу, подпадающему под санкции Евросоюза за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В ходе процессуальных действий СГБ собрала большой объем информации, который включает носителей данных и документы. К лицам применяются меры безопасности, не связанные с тюремным заключением. Чтобы расследование прошло гладко, СГБ в настоящее время воздерживается от дальнейших комментариев по этому делу.

СГБ напоминает, что никто не может быть признан виновным до тех пор, пока его вина не будет установлена ​​в соответствии с законом.

Как сообщает "Медуза", СГБ Латвии задержала нескольких журналистов, которые сотрудничали с изданиями Sputnik и Baltnews, входящих в международное информационное агентство (МИА) "Россия сегодня".

Среди задержанных - бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, журналист Андрей Солопенко и публицист Владимир Линдерман, сообщила в Facebook журналистка Baltnews Алла Березовская. Саму Березовскую также задержали, после допроса всех журналистов отпустили.

Всего обыски прошли как минимум у шести журналистов, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Baltnews. 1

Журналистов обвиняют в нарушении санкций Евросоюза из-за работы на МИА "Россия сегодня", утверждает Sputnik. Издание считает, что на МИА "Россия сегодня" распространили санкции, наложенные на гендиректора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году.

В МИД России заявили, что санкции в отношении Киселева не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с МИА "Россия сегодня". 1

Российское ведомство поднимет этот вопрос на площадке совета министров ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в соответствии с примененными Советом Европейского союза (ЕС) санкциями Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил запретить в Латвии трансляцию семи программ телеканала RT, который ранее был известен как Russia Today.

Как сообщили в NEPLP, каналы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV запрещены, так как находятся под фактическим контролем и единоличным управлением Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.