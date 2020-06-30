В Латвии запретили прокремлевский телеканал RT

Как сообщили в NEPLP, каналы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV запрещены, так как находятся под фактическим контролем и единоличным управлением Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

NEPLP подчеркивает, что RT, по оценке латвийских органов безопасности, является самым влиятельным каналом российской пропаганды на западе.

RT - это сеть телевизионных программ для международного сообщества, созданная в России в 2005 году, которая вещает на английском, испанском, арабском и других языках и распространяет контент, соответствующий официальной позиции Кремля. RT, как и другие каналы кремлевской пропаганды, пытается представить Латвию как несостоятельную страну. В свою очередь Киселев является одним из самых заметных пропагандистов России и ведущим телевизионных передач", - поясняет NEPLP.

С учетом того, что Киселев подвержен санкциям на всей территории ЕС, NEPLP сообщит о принятом решении регуляторам в сфере СМИ других стран Евросоюза. NEPLP считает, что подобный запрет на вещание RT необходимо принять на всей территории ЕС.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года NEPLP решил запретить трансляцию в Латвии девяти российских программ, реальным выгодоприобретателем которых является Юрий Ковальчук, на которого также распространяются санкции ЕС.