Задержали мошенника, который выдавал себя за самых влиятельных женщин Голливуда

Харгобинд Тахильрамани, 41-летний гражданин Индонезии, которого прозвали "Королевой голливудских мошенников", был схвачен после долгих лет поисков по всему миру.

"Обвиняемый был задержан в Великобритании на основании запроса США о его экстрадиции", - сказал представитель ФБР в Сан-Диего, штат Калифорния.

Среди голливудских магнатов, которых изображал Тахилрамани, была Кэтлин Кеннеди - режиссер Lucasfilm, Эймия Паскаль - бывшая глава киноиндустрии Sony, и Шерри Лансинг - бывшая директор Paramount.

Он выдавал себя за бывшую жену медиа-магната Руперта Мердока Венди Мердок, а также за различных мужчин-киноработников.

Мошенник предлагал жертвам заманчивую работу в шоу-бизнесе и давал указания отправиться в Индонезию,

где якобы проходят съемки, разрабатываются сценарии и проводятся аналогичные мероприятия.

Документы расследования показали, что Тахилрамани "использовал поддельный акцент и изменял свой голос, чтобы он звучал как женский".

По прибытии в Индонезию жертвы должны были выплатить мошеннику и его сообщнику крупные суммы долларов США, однако обещанные кинопроекты оказывались сплошным вымыслом. Когда жертвы жаловались или выражали сомнения, Тахилрамани иногда угрожал им "разделением на части".

Схема мошенничества началась в 2013 году и продолжалась даже во время пандемии Covid-19 до августа этого года, когда жертвам больше не нужно было ехать в Индонезию, а надо было платить за несуществующие обучающие видео.

The Hollywood Reporter сообщил, что мошенник был задержан полицией Манчестера на прошлой неделе при содействии частных детективов.

Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, краже личных данных и планировании преступлений.