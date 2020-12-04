Задержали мошенника, который выдавал себя за самых влиятельных женщин Голливуда

В четверг, 3 декабря, в Великобритании был арестован мошенник, который выдавал себя за голливудских магнатов, и Соединенные Штаты потребовали его экстрадиции, сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР).
Харгобинд Тахильрамани, 41-летний гражданин Индонезии, которого прозвали "Королевой голливудских мошенников", был схвачен после долгих лет поисков по всему миру.
"Обвиняемый был задержан в Великобритании на основании запроса США о его экстрадиции", - сказал представитель ФБР в Сан-Диего, штат Калифорния.
Среди голливудских магнатов, которых изображал Тахилрамани, была Кэтлин Кеннеди - режиссер Lucasfilm, Эймия Паскаль - бывшая глава киноиндустрии Sony, и Шерри Лансинг - бывшая директор Paramount.
Он выдавал себя за бывшую жену медиа-магната Руперта Мердока Венди Мердок, а также за различных мужчин-киноработников.
где якобы проходят съемки, разрабатываются сценарии и проводятся аналогичные мероприятия.
Документы расследования показали, что Тахилрамани "использовал поддельный акцент и изменял свой голос, чтобы он звучал как женский".
По прибытии в Индонезию жертвы должны были выплатить мошеннику и его сообщнику крупные суммы долларов США, однако обещанные кинопроекты оказывались сплошным вымыслом. Когда жертвы жаловались или выражали сомнения, Тахилрамани иногда угрожал им "разделением на части".
Схема мошенничества началась в 2013 году и продолжалась даже во время пандемии Covid-19 до августа этого года, когда жертвам больше не нужно было ехать в Индонезию, а надо было платить за несуществующие обучающие видео.
The Hollywood Reporter сообщил, что мошенник был задержан полицией Манчестера на прошлой неделе при содействии частных детективов.
Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, краже личных данных и планировании преступлений.
HarperCollins получила право опубликовать книгу об этой крупной афере. Автором книги станет бывший журналист Hollywood Reporter Скотт Джонсон.