Владелец Gros auto grupa обнаружен мертвым с огнестрельной раной

По информации Госполиции, в пятницу в Бабитской волости на участке дороги по направлению в Бривкалны в автомобиле был найден труп мужчины с огнестрельной раной.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что, возможно, произошло самоубийство. 2

Полиция назначила необходимые экспертизы и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Начат уголовный процесс по статье "Убийство".

В интересах следствия полиция более подробную информацию не предоставляет.

По данным Firmas.lv, в прошлом году ситуация Gros auto grupa значительно ухудшилась. Оборот предприятия в 2019 году составил 8,941 миллиона евро, что на 8,3% меньше, чем месяцем ранее. В свою очередь, убытки составили 2,128 миллиона евро, хотя в 2018 году предприятие работало с прибылью. В 2018 году оборот предприятия составил 9,748 миллиона евро, а прибыль - 223 469 евро.