102-летняя женщина, пережившая "испанку", дважды вылечилась от Covid-19

Когда родилась Анджелина, в 1918 году началась вспышка "испанского гриппа", который ей удалось пережить. За свою долгую жизнь женщина также победила рак и внутреннее кровотечение.

В апреле 2020 года у Анджелины был диагностирован Covid-19, но она успешно выздоровела. Недавно у нее снова обнаружили Covid-19, но "непобедимая леди" снова успешно победила вирус.

"У моей непобедимой мамы результат теста на Covid-19 негативный", - говорит ее дочь.

Анджелина вылечилась от Covid-19 в марте, но в октябре ей позвонили из медицинского учреждения и сообщили, что у нее снова был обнаружен коронавирус. Об этом также свидетельствовали некоторые симптомы - повышение температуры тела и сильный кашель.

Во время лечения дочь Анджелины очень переживала за свою маму, но в середине ноября она получила радостное сообщение - тест Анджелины на Covid-19 был отрицательным.

Хотя из-за своего солидного возраста Анджелина потеряла слух и у нее плохое зрение, женщина все еще наслаждается жизнью. Она устроила большую вечеринку в свой 101-й день рождения.

Эксперты отмечают, что она не самая старшая из выздоровевших пациентов с Covid-19, но есть основания полагать, что она является самым старшим пациентом с Covid-19, который выздоровел дважды.