Меньше людей в транспорте и "удаленка": вступают в силу новые поправки

Неделю назад правительство решило продлить чрезвычайное положение до 11 января 2021 года, а также ввести более строгие меры безопасности в области образования.

Сохраняется ранее действовавшее правило обеспечения трех квадратных метров площади класса на одного ученика, а с 4 января в школах во время и вне учебного процесса маски должны будут носить и учащиеся младших классов.

Также с сегодняшнего дня количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% от вместимости транспортного средства, предусматривают принятые правительством поправки к правилам об эпидемиологической безопасности.

В случаях, когда специфика транспортного средства не позволяет контролировать поток пассажиров, сидячие места должны быть промаркированы.