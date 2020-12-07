Пн, 7.12.2020
Не бывает, чтобы сразу, в январе, было изготовлено достаточно вакцин на всех. Юрий Перевощиков
Юрий Перевощиков
1 мин для прочтения

Меньше людей в транспорте и "удаленка": вступают в силу новые поправки

Пассажир в общественном транспорте в Латвии, в период режима ЧС из-за Covid-19

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

C сегодняшнего дня на дистанционное обучение переходят учащиеся 5-6 классов, а очное обучение будет продолжено только в детских садах и 1-4 классах, но со строгими требованиями безопасности.

Неделю назад правительство решило продлить чрезвычайное положение до 11 января 2021 года, а также ввести более строгие меры безопасности в области образования.

Сохраняется ранее действовавшее правило обеспечения трех квадратных метров площади класса на одного ученика, а с 4 января в школах во время и вне учебного процесса маски должны будут носить и учащиеся младших классов.

Также с сегодняшнего дня количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% от вместимости транспортного средства, предусматривают принятые правительством поправки к правилам об эпидемиологической безопасности.

В случаях, когда специфика транспортного средства не позволяет контролировать поток пассажиров, сидячие места должны быть промаркированы.

Также в общественном транспорте маски должны носить водитель и все пассажиры, в том числе дети в возрасте от семи лет.

Последние новости

НАВЕРХ
Back