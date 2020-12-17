"Человек леса" Виестур Дрейманис: как понять лес и хозяйничать с умом

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"Саженцы приобретены в питомнике в Стренчи", - начинает Виестур Дрейманис, стоя посреди редкого соснового леса. Прямые, как свечи, сосны с широкими стволами стреляют в небо. Деревьям 24 года. "Три года назад я заметил, что низшие ветви сосен засохли, только вверху остался зеленый букет. Уменьшились и годичные кольца. Это означает, что у деревьев не было зеленой массы, которая их кормит. Обозначил все кривые деревья с двойными верхушками. Мужики их срубили, освободив место для хороших, прямых деревьев. Дали им новое дыхание, и они начали расти.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С этого леса, только ухаживая, я получаю 200 евро с каждого гектара. Общая площадь здесь 6,9 га.

Нужно подождать еще три года, и сможем брать бревна. Принимая во внимание, что это плантационный лес, я его могу вырубить, когда захочу - не нужно просить разрешения у лесничества", - поясняет владелец преимущества плантационного леса. Когда потребуются деньги, приходи и бери.

Наибольшую площадь лесов Латвии занимают сосны (34%), березы (30%), ели (18%), а меньше всего - ясеней и дубов.

"У меня там внизу уже маленькие елочки сложены, - показывает Виестур на деревца, которые, казалось бы, посеялись сами. Однако нет - это результат продуманного хозяйствования. - Когда уберем сосны, у меня уже на этом месте будет лес". Дрейманис говорит, что в его лесу никогда не остаются голые пни - на месте всегда что-то растет. Напротив сосновых посадок красиво собрались сосны и ели. "Казалось, что сосна не растет, поэтому я посадил посередине елку. Однако оказалось, что обе растут хорошо. Один раз говорил с жителем Нигранды, бывшим председателем колхоза - на одной стороне растут его сосны, и там же рядом соседские молодые посадки. Он говорит: "Я прихожу к своим соснам каждую неделю - на них растут крепкие зеленые иголки. У соседа пожелтели. Не могу понять почему". В лес нужно идти с хорошими мыслями, отдавая ему свою энергию. Если не можешь прийти с хорошими, сиди дома. Лес взамен дает силу, однако ее начало - в самом человеке. Иди в лес, осознавая, что выйдешь из него лучшим, чем когда вошел", - объясняет Виестур.

Латвия - четвертое самое зеленое государство в Европе. На каждого жителя приходится примерно 1,7 гектара леса. Например, в Австрии - только 0,48 гектара леса на каждого жителя.

Открываются ворота, и мы взъезжаем в олений сад "Страуты" - на площади в 200 га живут 170 оленей. Сад оленей - не туристический объект, не площадка для охоты - он создан для собственной радости. Когда в 1999 году Виестур Дрейманис основал олений сад, его идеей было создать перспективную - здоровую и красивую - популяцию благородных оленей. В те годы в дикой природе оленей оставалось чрезвычайно мало - животные были истреблены охотниками.

На оленей в возрасте 3-4 лет охотились, не позволяя им достичь возраста 10-12 лет, когда рога - самые красивые.

"Поставил забор, заманил на территорию оленей, легализовал в Госслужбе леса. Так их становилось все больше и больше". Бесперспективные животные, с мелкими, дефективными рогами - отстреливались. Таким образом, популяция получилась прекрасная. "Если на забор падает дерево или олени проделывают дыру, то ежегодно более десятка уходят за пределы сада, поэтому и в округе популяция оленей улучшается", - поясняет хозяин. Сейчас у сада уже нет большого смысла, признает он. Да и охотники стали разумнее - на молодых животных не охотятся.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На обратном пути осматриваем построенный на распутье охотничий домик, который в условиях пандемии стоит пустым в ожидании лучших времен, так как законная охота разрешена, но традиционные собрания после нее - нет. Охотничьи собаки Виестура пускаются стройной рысью, вынюхивая вокруг - может быть, получится найти следы зверя. Мы возвращаемся в город, надеясь, что в него, как в "Зеленой сказке" Зиедониса, придет лес, чтобы уничтожить запахи и пыль.