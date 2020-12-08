Исследование: игры с куклами позволяют детям развивать эмпатию и социальные навыки

Исследование демонстрирует, что игра в куклы активирует районы мозга, отвечающие за обработку информации, связанной с социальным взаимодействием, а также показывает, что игра в куклы позволяет детям получать, использовать и применять эти навыки даже когда они играют в одиночестве.

Другие открытия демонстрируют, что игра в куклы больше позволяет детям развивать эмпатию и навыки социального взаимодействия, чем игра с планшетом, даже если и в том, и в другом случае они играют сами по себе.

В течение 18 месяцев доцент Др. Сара Герсон и коллеги из Центра науки о развитии человека Университета Кардиффа использовали технологию нейровизуализации, чтобы обнаружить первые признаки преимуществ игры в куклы для мозга. Посредством наблюдения за активностью мозга 33 детей* в возрасте от 4 до 8 лет, когда те играли с куклами Barbie, команда обнаружила, что задняя верхняя височная борозда (лат. pSTS) - район мозга, отвечающий за обработку социальной информации, такой, как эмпатия, - активировался даже тогда, когда дети играли сами по себе. Эти преимущества самостоятельной игры в куклы были равноценны как для мальчиков, так и для девочек.

Чтобы собрать данные для исследования, игры детей были разделены на различные секции, чтобы команда Кардиффа могла зафиксировать активность мозга во время каждого типа игры в отдельности:

игра с куклами в одиночестве;

игра с куклами с другим человеком (ассистент-исследователь);

игра с планшетом в одиночестве;

игра с планшетом с другим человеком (ассистент-исследователь).

Игра с куклами включала в себя широкий спектр кукол Barbie и игровых наборов, которые были приведены в изначальное положение прежде чем каждый ребенок начинал прохождение тестирования, что позволило обеспечить чистоту эксперимента. Игра с планшетом была реализована с использованием игр, которые позволяют детям играть в открытые и творческие игры (а не в игры, основанные на достижении целей и строгих правилах), что позволяло воссоздать опыт, похожий на игру с куклами.

Открытия, сделанные в рамках этого исследования, показывают, что, когда дети самостоятельно играют с куклами, у них выявляется такой же уровень активности pSTS, как и при игре с другими людьми. Другое открытие данного исследования заключается в том, что, когда дети самостоятельно играют в игры на планшете, их зона pSTS демонстрирует гораздо меньшую активность, даже при условии, что игра включает в себя существенную долю творчества.

Чтобы понять значимость этих неврологических открытий, Barbie провела независимое глобальное исследование** в 22 различных странах, опросив более 15 000 родителей. Результаты исследования показывают:

91% родителей отметили эмпатию как ключевой социальный навык, который они хотели бы, чтобы развили их дети;

только 26% знали, что игра в куклы может помочь их детям развить эти навыки;

более 2/3 (70%) заявляют, что они обеспокоены, как изоляция может повлиять на их детей и то, как их дети взаимодействуют с другими;

74% родителей более склонны поощрять своих детей играть с игрушкой, зная, что доказано, что эта игрушка поможет их детям развить социальные и эмоциональные навыки, например, эмпатию.

Мишель Борба говорит: "Последние научные открытия Университета Кардиффа и Barbie очень значимы в нынешних условиях, когда социальное взаимодействие наших детей очень ограничено. Обнаружено, что дети, развившие эмпатию и навыки социального взаимодействия в ранней жизни, могут иметь лучшие оценки, дольше учиться в школе и иметь более здоровые предпочтения в целом. Эмпатичные дети могут также быть более склонными заступаться за детей, страдающих от буллинга, а также разрешать конфликты. Понимание того, что детям можно помочь развить эти навыки посредством игры в такие куклы, как Barbiе - значимый и полезный инструмент для родителей".

Результаты исследования опубликованы на передовицах в Human Neuroscience под названием Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience. Поскольку данное исследование - первый шаг на пути к пониманию позитивного влияния игры в куклы, требующее дальнейших исследований для подтверждения первоначальных выводов, Др. Сара Герсон и команда Университета Кардиффа вместе с компанией Mattel взяли на себя обязательство продолжить нейробиологические исследования в 2021 году.

*Исследование было проведено с участием 42 детей (20 мальчиков и 22 девочек) в возрасте от 4 до 8 лет. Полные данные были собраны о 33 детях.