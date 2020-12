Исследование: игры с куклами позволяют детям развивать эмпатию и социальные навыки

Результаты исследования опубликованы на передовицах в Human Neuroscience под названием Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience. Поскольку данное исследование - первый шаг на пути к пониманию позитивного влияния игры в куклы, требующее дальнейших исследований для подтверждения первоначальных выводов, Др. Сара Герсон и команда Университета Кардиффа вместе с компанией Mattel взяли на себя обязательство продолжить нейробиологические исследования в 2021 году.