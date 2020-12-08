Исследование: игры с куклами позволяют детям развивать эмпатию и социальные навыки

Barbie и нейробиологи из Университета Кардиффа сотрудничали в рамках нового исследования, в котором нейровизуализация впервые использовалась как свидетельство для исследования эффектов, оказываемых игрой в куклы.
- Исследование демонстрирует, что игра в куклы активирует районы мозга, отвечающие за обработку информации, связанной с социальным взаимодействием, а также показывает, что игра в куклы позволяет детям получать, использовать и применять эти навыки даже когда они играют в одиночестве.
- Другие открытия демонстрируют, что игра в куклы больше позволяет детям развивать эмпатию и навыки социального взаимодействия, чем игра с планшетом, даже если и в том, и в другом случае они играют сами по себе.
В течение 18 месяцев доцент Др. Сара Герсон и коллеги из Центра науки о развитии человека Университета Кардиффа использовали технологию нейровизуализации, чтобы обнаружить первые признаки преимуществ игры в куклы для мозга. Посредством наблюдения за активностью мозга 33 детей* в возрасте от 4 до 8 лет, когда те играли с куклами Barbie, команда обнаружила, что задняя верхняя височная борозда (лат. pSTS) - район мозга, отвечающий за обработку социальной информации, такой, как эмпатия, - активировался даже тогда, когда дети играли сами по себе. Эти преимущества самостоятельной игры в куклы были равноценны как для мальчиков, так и для девочек.
Чтобы собрать данные для исследования, игры детей были разделены на различные секции, чтобы команда Кардиффа могла зафиксировать активность мозга во время каждого типа игры в отдельности:
- игра с куклами в одиночестве;
- игра с куклами с другим человеком (ассистент-исследователь);
- игра с планшетом в одиночестве;
- игра с планшетом с другим человеком (ассистент-исследователь).
Игра с куклами включала в себя широкий спектр кукол Barbie и игровых наборов, которые были приведены в изначальное положение прежде чем каждый ребенок начинал прохождение тестирования, что позволило обеспечить чистоту эксперимента. Игра с планшетом была реализована с использованием игр, которые позволяют детям играть в открытые и творческие игры (а не в игры, основанные на достижении целей и строгих правилах), что позволяло воссоздать опыт, похожий на игру с куклами.
Открытия, сделанные в рамках этого исследования, показывают, что, когда дети самостоятельно играют с куклами, у них выявляется такой же уровень активности pSTS, как и при игре с другими людьми. Другое открытие данного исследования заключается в том, что, когда дети самостоятельно играют в игры на планшете, их зона pSTS демонстрирует гораздо меньшую активность, даже при условии, что игра включает в себя существенную долю творчества.
Чтобы понять значимость этих неврологических открытий, Barbie провела независимое глобальное исследование** в 22 различных странах, опросив более 15 000 родителей. Результаты исследования показывают:
- 91% родителей отметили эмпатию как ключевой социальный навык, который они хотели бы, чтобы развили их дети;
- только 26% знали, что игра в куклы может помочь их детям развить эти навыки;
- более 2/3 (70%) заявляют, что они обеспокоены, как изоляция может повлиять на их детей и то, как их дети взаимодействуют с другими;
- 74% родителей более склонны поощрять своих детей играть с игрушкой, зная, что доказано, что эта игрушка поможет их детям развить социальные и эмоциональные навыки, например, эмпатию.
Мишель Борба говорит: "Последние научные открытия Университета Кардиффа и Barbie очень значимы в нынешних условиях, когда социальное взаимодействие наших детей очень ограничено. Обнаружено, что дети, развившие эмпатию и навыки социального взаимодействия в ранней жизни, могут иметь лучшие оценки, дольше учиться в школе и иметь более здоровые предпочтения в целом. Эмпатичные дети могут также быть более склонными заступаться за детей, страдающих от буллинга, а также разрешать конфликты. Понимание того, что детям можно помочь развить эти навыки посредством игры в такие куклы, как Barbiе - значимый и полезный инструмент для родителей".
Результаты исследования опубликованы на передовицах в Human Neuroscience под названием Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience. Поскольку данное исследование - первый шаг на пути к пониманию позитивного влияния игры в куклы, требующее дальнейших исследований для подтверждения первоначальных выводов, Др. Сара Герсон и команда Университета Кардиффа вместе с компанией Mattel взяли на себя обязательство продолжить нейробиологические исследования в 2021 году.
*Исследование было проведено с участием 42 детей (20 мальчиков и 22 девочек) в возрасте от 4 до 8 лет. Полные данные были собраны о 33 детях.
** Исследование было проведено компанией OnePoll в июле 2020 года в 22 различных странах, опросив 15 000 родителей с детьми от 3 до 10 лет.