Врач детской больницы: маски для детей безопасны и необходимы

"Маски могут носить все жители Латвии и дети. Мы все должны понимать, что правильное ношение масок в любом месте, где находится более одного человека, значительно снижает риск заражения. Кроме того, люди с хроническими заболеваниями также могут защитить себя от других болезней. Конечно, в нашем обществе есть совсем маленькие дети и люди, которые по объективным причинам не могут контролировать свое поведение, поэтому правительство сделало исключения. Маленькие дети часто копируют своих родителей, и

если к ношению масок в семье относятся как к неотъемлемой части жизни, дети тоже примут это с самого раннего возраста, говорит Ренате Снипе, главный врач Детской клинической университетской больницы.

Хотя дети Covid-19 переносят намного легче, чем взрослые, они могут быть источником его распространения, поэтому по мере роста заболеваемости в стране необходимо помнить о мерах безопасности, подчеркивает врач. "Дистанция и ношение масок - это защитить всех нас, а не ограничить нашу свободу. Да, ребенок может сначала испытывать некоторый дискомфорт или это может показаться неудобным, но к этому быстро привыкаешь и это больше не беспокоит", - объясняет врач.

Чем раньше все ответственно отнесутся к мерам безопасности - не будут собираться, будут правильно пользоваться масками, тем быстрее уменьшится распространение инфекции, и дети снова смогут ходить без маски.