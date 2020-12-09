Ср, 9.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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За распространение ложной информации полиция задержала Еремеева и фельдшера Марину

Валентин Еремеев

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду Госполиция задержала фельдшера Рижской Восточной клинической университетской больницы Марину Корнатовскую и активиста Валентина Еремеева в связи с распространением ими ложных новостей о Covid-19, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила агентству LETA, что отдел по борьбе с киберпреступлениями задержал мужчину и женщину по ранее возбужденному уголовному делу в связи с опубликованной в социальной сети Facebook ложной информацией о Covid-19, так как она представляет угрозу общественной эпидемиологической безопасности.

Возбуждено дело по статье Уголовного закона о хулиганстве. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф.

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Расследование уголовного дела продолжается, в интересах следствия полиция пока не предоставляет дополнительной информации.

На прошлой неделе программа Латвийского телевидения Panorāma сообщила, что широкое внимание общественности в социальных сетях привлекло видео скандально известного активиста Валентина Еремеева, в котором обобщается большинство теорий заговора о Covid-19. В этом видео теории заговора озвучивает девушка, которая представляется сотрудником Восточной клинической университетской больницы.

В более чем получасовом видео фельдшер Марина Корнатовская пересказывает классические теории заговора, заявляя, что Covid-19 - вымышленная болезнь, статистика об инфицированных сфальсифицирована, переполненность больниц - миф, а вакцины для людей смертельны. Фельдшер даже заявила, что врачи в больницах намеренно причиняют вред пациентам с пневмонией.

"В лечении, которое назначается больным с пневмонией, алгоритм очень подозрительный и непонятный. Я вижу другую клиническую картину, но у меня есть подозрения, что это не из-за вирусных обострений, а из-за того, что делается с пациентами во время лечения", - сказала Корнатовская. По ее мнению, сейчас проводятся эксперименты, как быстрее убить пациента или создать впечатление, что человека вылечили.

Днем ранее женщина распространила аудиофайл, в котором говорилось о том, что на Кипсале строится больница для пациентов с Covid-19, а вакцины против нового коронавируса будут смертельными.

Корнатовская - фельдшер-помощник врача клиники токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы, куда доставляются пациенты с Covid-19.

Больница публично заявила, что категорически дистанцируется от слов Корнатовской. В связи с произошедшим в медучреждении начато служебное расследование для оценки этого случая.

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