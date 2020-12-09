За распространение ложной информации полиция задержала Еремеева и фельдшера Марину

В среду Госполиция задержала фельдшера Рижской Восточной клинической университетской больницы Марину Корнатовскую и активиста Валентина Еремеева в связи с распространением ими ложных новостей о Covid-19, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила агентству LETA, что отдел по борьбе с киберпреступлениями задержал мужчину и женщину по ранее возбужденному уголовному делу в связи с опубликованной в социальной сети Facebook ложной информацией о Covid-19, так как она представляет угрозу общественной эпидемиологической безопасности.
Расследование уголовного дела продолжается, в интересах следствия полиция пока не предоставляет дополнительной информации.
На прошлой неделе программа Латвийского телевидения Panorāma сообщила, что широкое внимание общественности в социальных сетях привлекло видео скандально известного активиста Валентина Еремеева, в котором обобщается большинство теорий заговора о Covid-19. В этом видео теории заговора озвучивает девушка, которая представляется сотрудником Восточной клинической университетской больницы.
В более чем получасовом видео фельдшер Марина Корнатовская пересказывает классические теории заговора, заявляя, что Covid-19 - вымышленная болезнь, статистика об инфицированных сфальсифицирована, переполненность больниц - миф, а вакцины для людей смертельны. Фельдшер даже заявила, что врачи в больницах намеренно причиняют вред пациентам с пневмонией.
"В лечении, которое назначается больным с пневмонией, алгоритм очень подозрительный и непонятный. Я вижу другую клиническую картину, но у меня есть подозрения, что это не из-за вирусных обострений, а из-за того, что делается с пациентами во время лечения", - сказала Корнатовская. По ее мнению, сейчас проводятся эксперименты, как быстрее убить пациента или создать впечатление, что человека вылечили.
Днем ранее женщина распространила аудиофайл, в котором говорилось о том, что на Кипсале строится больница для пациентов с Covid-19, а вакцины против нового коронавируса будут смертельными.
Корнатовская - фельдшер-помощник врача клиники токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы, куда доставляются пациенты с Covid-19.
Больница публично заявила, что категорически дистанцируется от слов Корнатовской. В связи с произошедшим в медучреждении начато служебное расследование для оценки этого случая.