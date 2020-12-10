Ему до сих пор плохо. Новая информация о состоянии индюка, которого напоили водкой

У спасенной птицы, которую безжалостно напоили, по-прежнему наблюдаются признаки отравления - она не ест, мало двигается и чувствует себя плохо.

Ветеринар Янис Бейнартс говорит, что это "плохой знак".

"Если бы водки влили чуть больше, я думаю, птица была бы уже мертва. Если он [индюк] за шесть дней не "проспался", то никаких хороших прогнозов я не вижу. Могут быть нарушения центральной нервной системы, она может и не восстановиться. Образуются всякие функциональные и структурные изменения - не могут нормально функционировать ни почки, ни печень, точно так же, как в случае алкоголизма у людей", - пояснил Бейнартс.

На вопрос, что произойдет с индюком дальше, ветеринар ответил, что "ничего хорошего".

Впрочем, он упомянул похожий случай, когда попугая удалось спасти после того, как он выпил коктейль.

Полиция сообщила, что в этом году зафиксировано несколько десятков случаев, когда было совершено насилие по отношению к животным.

Напомним, на прошлой неделе в рижском микрорайоне Иманта трое пьяных мужчин решили украсть индюка из местного парка аттракционов, а потом жестоко с ним обращались. Однако птица была спасена и попала под надзор ветеринаров.

В Иманте на улице Акацию трое мужчин решили прогуляться. У одного из них был день рождения, поэтому им захотелось сделать что-то необычное - украсть индюка из местного парка аттракционов.

Мужчины сумели проникнуть в парк и унести птицу. Позднее они с индюком отправились на поезде в Булдури.

Преступление было своевременно замечено благодаря свидетелю. Удалось даже заснять преступные деяния мужчин. Полиция оперативно задержала хулиганов, которые, увидев стражей порядка, отпустили украденного индюка. После этого птица благополучно была доставлена обратно в парк.

Трое хулиганов призваны к ответственности, отметили представители полиции. Ранее эти мужчины уже были судимы за хулиганство.