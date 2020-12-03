В Иманте пьяные мужчины украли индюка, отвезли его в другой город и напоили

В Иманте на улице Акацию трое мужчин решили прогуляться. У одного из них в этот день был день рождения, поэтому они решили сделать что-то необычное - украсть индюка из местного парка аттракционов.

Мужчины сумели проникнуть в парк и унести птицу. Позднее они с индюком отправились на поезде в Булдури.

Преступление было своевременно замечено благодаря свидетелю. Удалось даже заснять преступные деяния мужчин. Полиция оперативно задержала мужчин, которые, увидев стражей порядка, украденного индюка отпустили. После этого птица удачно была доставлена обратно в парк.

Пятикилограммовая птица после произошедшего чувствовала себя плохо, так как мужчины ее мучили. В клюв индюку вливали алкоголь, поэтому сейчас птица ведет себя апатично, есть подозрение на отравление. Индюк был осмотрен ветеринарами.

Трое хулиганов призваны к ответственности, отметили представители полиции. Ранее они уже были судимы за хулиганство.