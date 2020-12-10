Американские миллиардеры за время пандемии стали богаче на триллион долларов

Богатство 651 миллиардера в США увеличилось с 2,95 триллионов долларов 18 марта до 4,01 триллионов долларов в понедельник, констатировал Институт политических исследований и организация "Американцы за налоговую справедливость" (ATF).

"Америка никогда не видела накопления таких богатств в столь немногих руках", - сказал исполнительный директор ATF Фрек Клементе. Он отметил, что этот прирост превысил пакет поддержки, о котором пытается договориться конгресс США.

"Их заработок во время пандемии настолько огромен, что американские миллиардеры смогли бы оплатить большой счет поддержки [затронутых] Covid-19, не потеряв ничего от своих довирусных богатств",

- добавил Клементе.

Администрация Белого дома во вторник предложила пакет стимуляции экономики в размере 916 миллиардов долларов, чтобы закончить зашедшие в тупик переговоры с Конгрессом о новой помощи экономике США перед тем, как президент Дональд Трамп в январе оставит должность.

Новое предложение немного больше компромиссного предложения в размере 908 миллиардов долларов, которое на прошлой неделе сделала группа сенаторов от демократов и республиканцев.

Авторы исследования отмечают, прироста богатства миллиардеров во время пандемии хватило бы, чтобы оплатить чеки на 3000 долларов всем американцам, которых всего составляет около 300 миллионов.

Отметим, что в США за последние сутки зарегистрировано более 3000 новых случаев смертей, связанных с Covid-19, и это стало рекордом одного дня с апреля.

За 24 часа в США было зарегистрировано 220 481 новый случай заражения и 3071 случай смерти.