Названы богатейшие люди Латвии

В списке латвийских миллионеров лидируют владельцы Rietumu banka и ликвидируемого ABLV Bank, сообщается в издании Dienas bizness и Lursoft Miljonars.
Член правления Lursoft IT Дайга Киопа рассказала, что прошлогодний лидер списка, владелец Mikrotikls Арнис Риекстиньш, в этом году в список не попал, потому что компания не подала отчетов за 2019 год.
Лидером списка в этом году остается совладелец Rietumu banka Леонид Эстеркин, состояние которого составляет 151 млн евро.
Второе и третье место занимают совладельцы ABLV Bank Олег Филь (144 млн евро) и Эрнест Бернис (126 млн евро).
Четвертое место в списке самых богатых людей Латвии занимает совладелец Rietumu banka Аркадий Сухаренко (81 млн евро), пятое - владелец лесопилки AKZ Улдис Асарс (75 млн евро), далее следуют председатель правления Alfor Янис Зузанс (74 млн евро), предприниматель в сфере недвижимости Юстс Николай Карлсонс (73 млн евро), Иво Зонне (58 млн евро), председатель совета Industra Bank Юрий Адамович (50 млн евро) и глава дорожно-строительного предприятия A.C.B. Валдис Лейниекс (44 млн евро).