Вспышка Covid-19 в Калининграде: в больницах не хватает мест, похоронные бюро не справляются

В Калининграде, где живет менее миллиона человек, до сих пор официально было подтверждено 13 000 случаев заражения новым коронавирусом.

Журналисты издания "Новый Калининград" совместно с порталом "Медуза" обнаружили, что имеются несоответствия между данными, которые называет правительство Калининграда, и теми, которые зарегистрировало федеральное правительство. В конце ноября "Медуза" и "Медиазона" выяснили, что количество умерших, публикуемое калининградскими властями, почти в пять раз меньше, чем указано в базе данных, которой пользуются чиновники - оперативный штаб Калининграда до конца ноября сообщил о 106 случаях смерти, тогда как Минздрав указал 496.

Сначала региональные власти отвергали публикации изданий. Позднее они признали правдивость высоких показателей, однако отрицали, что их скрывали. Несоответствие в данных пояснили тем, что в незарегистрированных случаях причина смерти была другой. 12

Демограф и бывший советник государственного статистического управления России Алексей Ракша заявил журналистам, что истинное число зараженных и умерших может быть даже в десятки раз больше, чем заявляют региональные чиновники.

Депутат думы Калининградской области Михаил Чесалин рассказал порталу "Медуза", что официальные данные статистики не показывают реальной картины. "Я знаю огромное количество людей, которые не попали в эту статистику, потому что к ним не пришел врач, не приехала скорая помощь и они были вынуждены лечиться дома. Сегодня статистика используется для того, чтобы руководство региона лучше выглядело", - считает он.

Ракша указал, что истинную картину можно понять, если посмотреть на показатели смертности в регионе. Согласно им,

в ноябре 2020 года смертность была самой высокой за все время пандемии - в этот период умерло на 43% больше людей, чем в ноябре 2019 года. 12

Второй по высоте прирост смертности зарегистрирован в сентябре - тогда умерло на 21% больше людей, чем за тот же период прошлого года. Во время "первой волны" разница была не более 4%.

Летом в Калининград активно приглашали туристов. В июле и августе город посетили около 270 000 туристов из "большой России", а всего, несмотря на ограничения в связи с Covid-19, в 2020 году его посетили 1,3 миллиона туристов, что лишь на 440 000 меньше, чем в 2019 году.

"Медуза" сообщает, что областная система здравоохранения со вспышкой Covid-19 не справляется. В больницах наблюдаются очереди, в аптеках раскуплены противовирусные препараты и антибиотики, а информационный телефон Covid-19 в активную часть дня получает до 2000 звонков в час, поэтому звонящим приходится ждать своей очереди по 40 минут.

Калининградцы сообщают, что, несмотря на высокую температуру и другие симптомы заболевания, у них нет возможности ни сдать тест на Covid-19, ни поехать в больницу. 12

Медики рассказали журналистам, что мест в больницах просто нет, однако чиновники это отрицают, говоря, что в стационарах коек достаточно. Глава областного Минздрава Александр Кравченко высокую загруженность больниц объясняет дефицитом медикаментов в аптеках - жители Калининграда могли бы лечиться дома, но нет лекарств.

Информационный источник в системе медицины указал, что длинные очереди образовались именно на места в интенсивную терапию. 1 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что в Калининградской области осталось менее 5% свободных койко-мест. Этот регион и Санкт-Петербург вызывают у него "наибольшие опасения".

Печальная ситуация наблюдается и в секторе похоронных услуг Калининграда. Работающие в нем критикуют смягчение ограничений - в сентябре было отменено требование самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, было смягчено требование для работодателей обеспечивать возможность удаленной работы, было увеличено время работы кафе и баров.

"Нужно было объявлять ЧП и закрывать всю область", - считает руководитель калининградского похоронного бюро, пожелавший остаться анонимным.

"Ситуация в регионе ужасна: ЗАГС не может вовремя выдать удостоверения о смерти, в моргах образуются очереди. В Калининградской области не хватает гробов! Такой смертности мы еще не видели". 12

Другие похоронные бюро на нехватку гробов пока что не жалуются.