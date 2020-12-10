Левитс: призывы не носить маски - часть гибридной войны

В настоящее время одним из видов гибридного оружия, направленных против Латвии, являются все более громкие призывы не носить маски в условиях пандемии Covid-19, заявил президент Эгил Левитс в интервью порталу Минобороны sargs.lv.
По мнению президента, сегодня Латвия должна не только готовиться к возможной угрозе вооруженного вторжения недружественного государства, но и научиться оперативно реагировать на все новые и новые формы гибридной войны, которые используются для дестабилизации внутриполитической ситуации.
По словам Левитса, хотя гибридные угрозы уже не являются чем-то новым для большинства членов НАТО, в последнее время они стали более активными. По его словам, граница между внешними воздействиями и внутренними процессами в гибридной войне все больше стирается. Следовательно, латвийское оборонное ведомство должно быть в состоянии реагировать на эти угрозы.
Левитс подчеркнул, что в первую очередь каждый гражданин Латвии должен понимать ситуации, когда кто-то пытается манипулировать его сознанием или действиями, вынуждая действовать против интересов своей страны, общества и, в конечном итоге, своих собственных.
На вопрос, следует ли рассматривать призывы некоторых политиков не носить маски во время пандемии Covid-19 как часть гибридной войны против Латвии, президент ответил утвердительно.
"Это определенно часть гибридной войны. Антимасочное движение ослабляет латвийское государство, создает хаос и экономический спад. Если вы хотите ослабить противника, это очень хороший метод. Это одно из проявлений гибридной атаки. Очень важно, чтобы население понимало это", - подчеркнул Левитс.