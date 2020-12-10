Левитс: призывы не носить маски - часть гибридной войны

По мнению президента, сегодня Латвия должна не только готовиться к возможной угрозе вооруженного вторжения недружественного государства, но и научиться оперативно реагировать на все новые и новые формы гибридной войны, которые используются для дестабилизации внутриполитической ситуации.

По словам Левитса, хотя гибридные угрозы уже не являются чем-то новым для большинства членов НАТО, в последнее время они стали более активными. По его словам, граница между внешними воздействиями и внутренними процессами в гибридной войне все больше стирается. Следовательно, латвийское оборонное ведомство должно быть в состоянии реагировать на эти угрозы.

Левитс подчеркнул, что в первую очередь каждый гражданин Латвии должен понимать ситуации, когда кто-то пытается манипулировать его сознанием или действиями, вынуждая действовать против интересов своей страны, общества и, в конечном итоге, своих собственных.

Способность Латвии противостоять информационным атакам все еще недостаточна, считает Левитс. 1

На вопрос, следует ли рассматривать призывы некоторых политиков не носить маски во время пандемии Covid-19 как часть гибридной войны против Латвии, президент ответил утвердительно.