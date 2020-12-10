"Не показывают - значит, есть что скрывать". Почему массовая вакцинация "Спутником" тревожит ученых

Есть и еще одна странная деталь. 4 декабря, анонсируя массовую вакцинацию, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова упомянула, что среди волонтеров, испытывающих "Спутник", вирусом заразилось уже более 270 участников. Это в три с лишним раза больше, чем "третья контрольная точка", о которой говорилось в последнем пресс-релизе, - однако на этот раз никаких новых заявлений РФПИ или разработчики почему-то не сделали.

Reuters

"Вообще не только для "Спутника", но и для других вакцин (той же AstraZeneca) степень неопределенности по-прежнему слишком высока", - подытоживает Буччи.

"Но в случае с российской вакциной мы так и не увидели данных даже второй фазы испытаний, - напоминает он, - А к ним есть серьезные вопросы и у других ученых, независимо от нас. В том числе и у российских коллег, которые поддержали наши замечания и даже изложили их более подробно".

Несоответствия

Упомянутые итальянским профессором коллеги - члены российского Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ), в том числе его вице-президент, заслуженный профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эпидемиолог Василий Власов.

Помимо преподавания во ВШЭ, он занимает пост зампредседателя комиссии Российской академии наук по борьбе с фальсификациями научных исследований и входит в несколько экспертных советов - как российских, так и международных.

Как и зарубежные ученые, Власов и его коллеги усомнились в точности цифр, опубликованных в Lancet, и запросили у авторов статьи под руководством Юрия Логунова исходные данные клинических испытаний "Спутника". Однако ответа, по их словам, так и не получили.

EPA

Тогда ученые ОСДМ обратились уже напрямую в Lancet, указав редакции на многочисленные недостатки опубликованной работы: от возможных нарушений при отборе волонтеров и ошибок методологии исследования - до проблем с анализом данных и противоречий в полученных результатах.

Самый простой приведенный пример, по словам Власова, - это "необъяснимая пропажа 24 волонтеров". В статье написано, что из набранных изначально 120 добровольцев по итогам скрининга было отобрано 100 соответствующих всем необходимым критериям.

Однако далее в исследовании фигурируют лишь 76 участников. Куда делись остальные 24 добровольца и на каком основании их исключили из анализа, неизвестно: методы формирования групп в обеих фазах не описаны.

Есть и прямые расхождения между иллюстрациями и описывающим их текстом: например, в статье говорится, что при измерении уровня антител на 28-й день один из показателей составил 3442, а на сопровождающем рисунке тот же показатель отмечен на уровне 6400.

Кроме того, проверяя представленные цифры, Власов с коллегами нашли еще ряд нестыковок. Например, часть приведенных в тексте показателей сходится, если в расчетах нули заменить на единицы. Возможно, предполагает профессор, это следствие простой небрежности, но при определенных обстоятельствах это "можно рассматривать как фальсификацию данных".

Reuters