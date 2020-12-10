В сфере здравоохранения объявлен режим чрезвычайной ситуации

Теперь Минздрав сможет поручить больницам второго и третьего уровня по возможности оперативно принимать у себя пациентов из университетских и региональных больниц.

"Мы договорились, что будут созданы специальные территории сотрудничества", - сообщила госсекретарь. Будут назначены координаторы, чтобы оперативно обмениваться информацией о введенных больницами ограничениях в оказании услуг.

Мурмане-Умбрашко отметила, что объявленный режим ЧС означает и более широкие полномочия руководителей больниц.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что с объявлением режима ЧС в сфере здравоохранения у руководства больниц будет больше инструментов для реорганизации работы, а также мандат на ограничение плановых и амбулаторных услуг.