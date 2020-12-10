В Баку прошел военный парад в честь победы в Карабахе

Алиев, обращаясь к участникам парада, заявил, что Азербайджан "положил конец оккупации своих территорий, восстановил справедливость и международное право".

День победы в Азербайджане будет ежегодно отмечаться 8 ноября. 10 ноября, дата подписания соглашения о прекращении войны, не была выбрана из-за того, что она совпадает с Днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка