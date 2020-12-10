Чт, 10.12.2020
Если ничего не изменится, к концу года мы можем дойти до ситуации, когда будут заполнены 1000 коек. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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В Баку прошел военный парад в честь победы в Карабахе

ФОТО: EPA

В четверг, 10 декабря, в Баку прошел военный парад в честь победы в военном конфликте в Карабахе. За парадом наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приехавший в Баку, пишет "Медуза".

Всего в параде приняли участие 3 тыс. военнослужащих, включая турецких. 

Алиев, обращаясь к участникам парада, заявил, что Азербайджан "положил конец оккупации своих территорий, восстановил справедливость и международное право".

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В Баку прошел военный парад в честь победы в Карабахе

ФОТО: AP

В Баку прошел военный парад в честь победы в Карабахе

ФОТО: EPA

День победы в Азербайджане будет ежегодно отмечаться 8 ноября. 10 ноября, дата подписания соглашения о прекращении войны, не была выбрана из-за того, что она совпадает с Днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка

По официальным данным, во время военного конфликта в Карабахе погибли 2783 азербайджанских военнослужащих и 2425 армянских военнослужащих. 

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