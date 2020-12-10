В Баку прошел военный парад в честь победы в Карабахе

В четверг, 10 декабря, в Баку прошел военный парад в честь победы в военном конфликте в Карабахе. За парадом наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приехавший в Баку, пишет "Медуза".
Всего в параде приняли участие 3 тыс. военнослужащих, включая турецких.
Алиев, обращаясь к участникам парада, заявил, что Азербайджан "положил конец оккупации своих территорий, восстановил справедливость и международное право".
День победы в Азербайджане будет ежегодно отмечаться 8 ноября. 10 ноября, дата подписания соглашения о прекращении войны, не была выбрана из-за того, что она совпадает с Днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка
По официальным данным, во время военного конфликта в Карабахе погибли 2783 азербайджанских военнослужащих и 2425 армянских военнослужащих.