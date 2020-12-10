Самая молодая жертва Covid-19: в Литве скончался 27-летний мужчина

"Пациент был молодым спортивным мужчиной, без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. До этого к медикам обращался редко. Точно такой же человек, как и мы, и вы", - рассказал профессор клиники Видас Пильвинис. Он отметил, что 1 ноября у пациента появились симптомы гриппа - температура, слабость. Мужчина обратился к врачам, первый анализ на SARS-CoV-2 был негативным, но со временем симптомы стали более выраженными.

Диагноз, о котором подозревали вначале, позже подтвердили анализы. 6

Через две недели мужчину госпитализировали, перевезли из Мариямполе в Каунас на реанимационной машине, по дороге подключив к аппарату ИВЛ. Все предпринятые меры лечения были неэффективны. Состояние пациента продолжило ухудшаться, начались осложнения. Спасти его не удалось.

За минувшие сутки в Литве от Covid-19 умер 31 человек, подтверждено 3330 новых случаев заболевания, сообщил в четверг Департамент статистики.

Это очередной рекорд суточных случаев с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровели 1220 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 83 883 случая заражения коронавирусом. В данный момент больны 47 810 человек, 34 975 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 735 человек, по иным причинам умерли 365 зараженных.