ВИДЕО В Риге мужчина пытался сдать поддельные бутылки в таромат

Житель улицы Хоспиталю в Риге снял на видео, как неизвестный мужчина подделывает наклейки на стеклянных бутылках, чтобы впоследствии сдать их в таромат. Об этом сообщил телеканал TV3 в передаче Bez Tabu.
На видеозаписи, сделанной анонимным очевидцем, видно, как мужчина при помощи клеящего карандаша и небольших бумажных фрагментов модифицирует этикетки. Особенно тщательно он обрабатывает именно те бутылки, которые автомат в обычных условиях не принимает.
По словам автора видео, мужчине удалось успешно сдать такие "улучшенные" бутылки в магазине Rimi на улице Кришьяня Валдемара.
Представитель Rimi Latvia Инга Бите подтвердила, что такие случаи действительно происходят.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu:
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