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ВИДЕО В Риге мужчина пытался сдать поддельные бутылки в таромат

Таромат депозитной упаковки
Таромат депозитной упаковки Фото: Zane Bitere/LETA

Житель улицы Хоспиталю в Риге снял на видео, как неизвестный мужчина подделывает наклейки на стеклянных бутылках, чтобы впоследствии сдать их в таромат. Об этом сообщил телеканал TV3 в передаче Bez Tabu.

На видеозаписи, сделанной анонимным очевидцем, видно, как мужчина при помощи клеящего карандаша и небольших бумажных фрагментов модифицирует этикетки. Особенно тщательно он обрабатывает именно те бутылки, которые автомат в обычных условиях не принимает.

По словам автора видео, мужчине удалось успешно сдать такие "улучшенные" бутылки в магазине Rimi на улице Кришьяня Валдемара.

Представитель Rimi Latvia Инга Бите подтвердила, что такие случаи действительно происходят.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu:

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