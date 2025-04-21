ВИДЕО В Риге мужчина пытался сдать поддельные бутылки в таромат

На видеозаписи, сделанной анонимным очевидцем, видно, как мужчина при помощи клеящего карандаша и небольших бумажных фрагментов модифицирует этикетки. Особенно тщательно он обрабатывает именно те бутылки, которые автомат в обычных условиях не принимает.