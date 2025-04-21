Папа Франциск скончался в Ватикане на 89-м году жизни

Папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, стал первым главой Римско-католической церкви из Латинской Америки и первым представителем ордена иезуитов на этом посту. Его избрание в 2013 году стало поворотной точкой - после добровольной отставки Бенедикта XVI впервые за шесть веков. Он был воспринят как сигнал к переменам, и этим ожиданиям он не изменил.

Его путь был не типичен: сын эмигрантов из Италии, выросший в Буэнос-Айресе, он рано выбрал аскетизм и строгость, сочетая скромность в быту с жесткой социальной позицией. Уже будучи понтификом, Франциск отказывался от роскоши, жил в небольшой резиденции, сам носил чемодан, часто говорил о бедности, одиночестве, мигрантах и климате.

Он стал папой диалога, открытым к разговору. Его критиковали консерваторы и слушали миллионы. Он не стремился нравиться всем - но всегда говорил так, чтобы быть понятым.

Последние годы Франциск переживал череду болезней: операции на кишечнике, проблемы с коленом, тяжелые воспаления дыхательных путей. Несмотря на это, он продолжал работать, проводить литургии, участвовать в международных встречах и выступать с обращениями.

Смерть папы Франциска завершает один из самых нестандартных понтификатов в истории. И, возможно, один из самых человечных.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2 — Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025