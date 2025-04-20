Главное за 20 апреля Христиане отмечают Пасху, перемирие на войне в Украине нарушено и поломка на новом колесе обозрения

В воскресенье, 20 апреля, христиане отмечают праздник Пасхи. Тем временем в Латвии остановилось распространение кишечной инфекции E. coli, Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении "пасхального перемирия", а Алена Остапенко вышла в финал турнира в Штутгарте. Об этих и других новостях читайте в вечерней подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Сегодня происходит редкое событие - и католики, и протестанты, и православные празднуют Пасху в один и тот же день. На первый взгляд это может показаться пустяком. Но всякий, кто хоть раз задавался вопросом, почему дата Пасхи в разных церквах не совпадает, непременно почувствует: за этим стоит нечто большее. Почему же самый священный день в христианстве по-прежнему не объединяет всех верующих? И что об этом празднике вы не знали до сих пор?
В течение нескольких дней не было выявлено новых случаев заражения кишечной инфекции E. coli в связи с ранее зарегистрированными вспышками, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В пятницу, 18 апреля, на фоне сильной жары, охватившей всю Латвию, в том числе и Ригу, в одной из кабин только что открытого колеса обозрения Riga Rise из системы конденсации начала вытекать вода, рассказал агентству LETA член правления оператора аттракциона RPR Operators Дмитрий Успенский.
Из-за сильных ливней частично затоплена дорога на Даугавпилсском шоссе у Кайбалы, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi.
В результате халатности врачей у Анны после родов возникли необратимые последствия для здоровья, что привело к почти пятилетней борьбе за справедливость, сообщает Латвийское радио.
За рубежом:
Российские войска продолжают обстрелы Украины во время перемирия, заявил Владимир Зеленский. Российская сторона обвинила в нарушениях режима прекращения огня ВСУ.
Лечение латвийского медика Сармите Цируле, которая работала на фронте в Украине и была ранена во время боевых действий в конце марта, затянулось: обследования показали, что ее травмы серьезнее, чем предполагалось изначально, сообщает новостная программа Латвийского телевидения Panorāma.
Спикер МИД Украины потребовал извинений от Fox News, который в титре обозначил Киев как российский город. "Если это была ошибка... должны быть извинения и расследование", - написал Тихий.
В субботу тысячи человек снова вышли на улицы городов в США, протестуя против президента Дональда Трампа и реализуемой им политики, сообщает ВВС.
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в воскресенье, 20 апреля, вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте в одиночном разряде.
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