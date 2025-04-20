Главное за 20 апреля Христиане отмечают Пасху, перемирие на войне в Украине нарушено и поломка на новом колесе обозрения

Сегодня происходит редкое событие - и католики, и протестанты, и православные празднуют Пасху в один и тот же день. На первый взгляд это может показаться пустяком. Но всякий, кто хоть раз задавался вопросом, почему дата Пасхи в разных церквах не совпадает, непременно почувствует: за этим стоит нечто большее. Почему же самый священный день в христианстве по-прежнему не объединяет всех верующих? И что об этом празднике вы не знали до сих пор?