Time присвоил звание "Человек года" Джо Байдену и Камале Харрис

"Набрав более 51% голосов, Байден получил больший процент голосов, чем любой соперник действующего президента со времен Франклина Рузвельта в 1932 году. Каждый избранный президент после Рузвельта становился человеком года, около 12 из них - в год президентских выборов", - отметили в редакции журнала.

Накануне издание выставило шорт-лист претендентов на премию. Помимо Байдена в нем были: действующий глава США Дональд Трамп, главный американский инфекционист Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, а также "Движение за расовую справедливость".

Камалы Харрис в шорт-листе не было. Time отметил, что впервые человеком года был назван вице-президент.