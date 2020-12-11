Пт, 11.12.2020
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Эгил Левитс, президент Латвии
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Time присвоил звание "Человек года" Джо Байдену и Камале Харрис

Журнал Time отдал звание "Человек года" избранному президенту США Джо Байдену и будущему вице-президенту Камале Харрис. Об этом сказано на сайте самого издания.

"Набрав более 51% голосов, Байден получил больший процент голосов, чем любой соперник действующего президента со времен Франклина Рузвельта в 1932 году. Каждый избранный президент после Рузвельта становился человеком года, около 12 из них - в год президентских выборов", - отметили в редакции журнала.

Накануне издание выставило шорт-лист претендентов на премию. Помимо Байдена в нем были: действующий глава США Дональд Трамп, главный американский инфекционист Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, а также "Движение за расовую справедливость".

Камалы Харрис в шорт-листе не было. Time отметил, что впервые человеком года был назван вице-президент.

В прошлом году человеком года стала шведская экоактивистка Грета Тунберг.

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