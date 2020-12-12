Фото и видео ⟩ Акции протеста в Риге: на обеих нарушены ограничения, введенные из-за Covid-19

Акция протеста на набережной 11 Ноября

Пикет, объявленный президентом Клуба защиты окружающей среды Арвидсом Улме, начался на набережной 11 Ноября в 12 часов дня. По наблюдениям агентства LETA, в общей сложности на этот протест пришли примерно 400-500 человек. По состоянию на 16:00 количество протестующих стало уменьшаться, к 16:30 осталось человек 60-70, требующих свободы.

Часть из протестующих надели защитные маски, однако большинство пришли без них. Дистанцию собравшиеся по большей части не соблюдали.

Среди собравшихся были люди разного возраста, у многих в руках были флаги Латвии. Мимо места проведения мероприятия постоянно проезжали автомашины, регулярно сигналя.

Вблизи места проведения мероприятия стояли машины Рижской муниципальной полиции и Госполиции. На месте также дежурили работники Службы неотложной медицинской помощи и Государственной пожарно-спасательной службы.

Из машин полиции звучали призывы соблюдать ограничения. Полицейские предупреждали о том, что в противном случае им придется призвать нарушителей к предусмотренной в законе ответственности. Присутствующие полицейские в происходящее активно не вмешивались, однако образовали своего рода цепь между собравшимися и проезжей частью.

Напомним, заявку на проведение мероприятия на набережной 11 Ноября подал президент Клуба защиты окружающей среды Арвидс Улме, однако сам клуб ранее заявил, что дистанцируется от заявлений Улме и не поддерживает призывы к нарушению ограничений, установленных для сдерживания пандемии.

Второй пикет - на площади Свободы

Еще одно мероприятие началось в 15:00 на площади Свободы. Его организовало объединение "Стабильности - да!". Здесь собрались несколько сотен человек. Практически все они пришли без масок для лица. Пришли как молодые люди, так и семьи с детьми, а также пенсионеры.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Полиция и на этом мероприятии призывала собравшихся соблюдать ограничения, в противном случае обещая призвать нарушителей к предусмотренной в законе ответственности.

Один из организаторов мероприятия Алексей Росликов вскоре после начала акции протеста призвал ее прекратить, заявив, что не стоит провоцировать работников полиции, которые делают свою работу. После этого объявления собравшиеся стали понемногу расходиться.

Некоторые из собравшихся выступали за снятие ограничений на туризм, другие - за смену правительства.

Это мероприятие не связано с пикетом на набережной 11 Ноября. Заявленная цель этой встречи - привлечь внимание к недостаточной поддержке предпринимателей и работников в условиях чрезвычайного режима. Также было заявлено, что на мероприятие в соответствии с правилами для сдерживания пандемии Covid-19 соберутся 25 человек, однако это требование было нарушено.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как ранее в социальных сетях сообщал Росликов, на акции протеста планировалось требовать роспуска Кабинета министров, отмены правила о ношении масок детьми, а выплаты одному из родителей, который должен сидеть дома с занимающимся дистанционно ребенком, 1000 евро с сохранением рабочего места.

Галерея: Акция у памятника Свободы

Заявлении полиции

Как сообщалось, начальник полиции Рижского самоуправления Юрис Лукасс на этой неделе заявил, что полиция готова к любому сценарию развития событий, но с учетом напряженной эпидемиологической ситуации в стране время снисходительного отношения к тем, кто сознательно не соблюдает ограничения, прошло. Полиция будет готова использовать все ограничительные средства, имеющиеся в ее распоряжении, для поддержания порядка, отметил Лукасс.

В субботу, 12 декабря, полиция распространила следующее заявление: