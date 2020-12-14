Вспышка Covid-19 в Вилянской больнице: здесь лечат хронических, прикованных к постели пациентов

Стремительный рост числа случаев Covid-19 в Вилянском крае на прошлой неделе связан со вспышкой в больнице, сообщила агентству LETA председатель краевой думы Екатерина Иванова.
На этой неделе учащиеся Декшарской основной школы продолжили учебу удаленно, потому что в образовательном учреждении констатированы случаи Covid-19. Также принято решение о карантине для одной группы детского сада.
Более широко Covid-19 распространился в Вилянской больнице, где лечение получают хронические, нередко прикованные к постели пациенты. Болеют и работники больницы.
Самоуправление продолжает работать удаленно, в том числе обеспечивая продовольственные пакеты для школьников и готовя специальные рождественские пакеты. В настоящее время также имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты, при необходимости самоуправление планирует их закупить.
Данные Центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что общее число заболевших в Вилянском крае за последние две недели составило 77 человек.
В расчете количества случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней в Вилянском крае - один из самых высоких уровней заболеваемости в Латвии.