Пн, 14.12.2020
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Вспышка Covid-19 в Вилянской больнице: здесь лечат хронических, прикованных к постели пациентов

ФОТО: Reuters/ScanPix

Стремительный рост числа случаев Covid-19 в Вилянском крае на прошлой неделе связан со вспышкой в больнице, сообщила агентству LETA председатель краевой думы Екатерина Иванова.

На этой неделе учащиеся Декшарской основной школы продолжили учебу удаленно, потому что в образовательном учреждении констатированы случаи Covid-19. Также принято решение о карантине для одной группы детского сада.

Более широко Covid-19 распространился в Вилянской больнице, где лечение получают хронические, нередко прикованные к постели пациенты. Болеют и работники больницы.

"Тех, кто в субботу протестовал на набережной 11 ноября, приглашаю ухаживать за лежачими пациентами", - сказала председатель думы.

Самоуправление продолжает работать удаленно, в том числе обеспечивая продовольственные пакеты для школьников и готовя специальные рождественские пакеты. В настоящее время также имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты, при необходимости самоуправление планирует их закупить.

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что общее число заболевших в Вилянском крае за последние две недели составило 77 человек.

В расчете количества случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней в Вилянском крае - один из самых высоких уровней заболеваемости в Латвии.

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