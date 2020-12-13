Фейковые профили и фото с сайта интим-услуг, или Откуда в Латвии столько ковид-отрицателей

Эвелина Плотниеце. Живет в Бауске, закончила 2-ю Баусскую среднюю школу. Из Пилсрундале. В отношениях. Более 2000 друзей. Среди них и Сандрис Точс. В своем профиле делится постами и новостями, которые публикует Алдис Гобземс. Есть и видео местного торговца "чудо-водой" Яниса Плявиньша. В сентябре сообщала о пикете Гобземса. Распространяла недостоверную информацию о том, что у патентованная вакцина от Covid-19 появилась еще до вируса.

Но фото Эвелины Плотниеце не настоящие и ее профиль фальшивый. С помощью поиска по фотографиям ее фото можно найти на портале секс-услуг в России. Там видно, что у дамы третий размер груди, ей 22 года, рост 175 см, а за 5000 рублей в час она предлагает различные виды секса.

У Виктории друзей еще больше. На три тысячи. Среди них и несколько политиков. Виктории нравятся видео с животными и перепубликовывать признания умных людей. Но и профиль Виктории Ихсановой фейковый. Ее фото принадлежат женщине из Якутска.

Юлия Ласенко перед начало эры коронавируса интересовалась, что происходит в русской общине в Германии. Сейчас подписана на Национальный театр, театр улицы Гертрудес и Новый Рижский театр. Ее фото профиля можно найти на сайте для тех, кому более 18 лет.

Уна Германе, которая якобы училась в Тейкской средней школе, живет в Юрмале и училась в Страдиня, поделилась видео, на котором врач в Айзпуте обслуживает людей через окно. У Уны - фальшивое фото профиля из Instagram дамы из Калифорнии.

Синтия Таубе из Даугавпилса своим 900 друзьям показывает посты от людей, которые с гордостью рассказывают, что не носят в общественном транспорте маски.

Иеве Пупуре удалось набрать более 4400 цифровых друзей. Профиль использовался для разных конкурсов. Поиск по фото показывает - ее фотографию можно найти на российском сайте, на котором некая Яна полтора года назад искала спонсора для бедной студентки.

Мила Мила, которая живет в Риге и училась в Латвийском университете, читает официальную газету Latvijas Vēstnesis. Ее фото можно найти на портале эскорт-услуг Мельбурна.

Nekā personīga просмотрела более 80 подобных профилей в Facebook и пришла к выводу, что все они поддельные. И позволяют сложить мнение, что среди ковид-отрицателей тысячи человек. 28

Как передаче рассказал руководитель рекламного агентства Grizzly Rīga, способ, как в виртуальных контактах тестируется и привлекается интерес пользователей, похож на работу рекламы - добиться хоть небольшого вовлечения - чтобы нажали кнопку "нравится" у перепубликованного фейковым профилем. Или фейковые новости, которые перепубликуют тысячи поддельных профилей, создают представление, что новость настоящая.

Как рассказал исследователь Центра стратегических коммуникаций НАТО Хенрик Тветманс, черный рынок для манипуляций с работой соцсетей - огромная индустрия. Многие предлагают реальную манипуляцию, другие предлагают "программную манипуляцию", третье - инфраструктуру, чтобы манипуляции можно было производить самому.

"Мы идентифицируем сотни поставщиков таких услуг по всему миру. Многие базируются в Европе. Все используют российскую инфраструктуру. И многие из поставщиков таких услуг идут из Азии. Вы можете найти эти услуги, просто поискав в Google - у вас будет возможность увидеть эти сайты. Это будут ненастоящие профили, но будут манипуляции с такими действиями, как "нравится", "копировать" или "комментировать". И услуги других видов на этих платформах можно купить. Можно сказать так - если на эти услуги есть цена, то она относительно низка.

Даже за 300 евро мы покупаем 54 000 контактов на платформах соцсетей. 28