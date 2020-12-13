Фейковые профили и фото с сайта интим-услуг, или Откуда в Латвии столько ковид-отрицателей

Ситуация в медучреждениях в данный момент драматическая. И впереди еще несколько долгих месяцев, когда, судя по прогнозам, станет еще хуже. Поэтому создаваемые отдельными лицами движения, продолжающие утверждать, что Covid-19 - выдуманная проблема, чтобы контролировать умы людей, а маски - намордники, - одни из тех, кто угрожает как здоровью всего общества, так и, в принципе, государственной безопасности, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Двух распространителей лжи на этой неделе задержала полиция. Это проработавшая пять лет в Восточной клинической больнице фельдшер Марина Корнатовская и ранее пытавшийся различными способами устроить уличные беспорядки Валентин Еремеев. Какие против них выдвинуты обвинения, пока неизвестно.
Facebook - это место, где люди распространяют свои идеи и гордятся армией в тысячи поклонников. Nekā personīga на этой неделе проанализировала "пузыри" ковид-диссидентов в Facebook и пришла к выводу, что во многих случаях создают фальшивые профили и распространяют ложь не настоящие люди. Часто они - как профили красивых девушек, пытающихся подружиться с по возможности большим количеством мужчин.
Если вы пользуетесь соцсетями, особенно Facebook, вы определенно знакомы с этими людьми. Возможно, вы были удивлены, что перепубликуемые ими и совершенно незнакомыми людьми видео, статьи или фотографии, связанные с Covid-19, неожиданно попали в вашу виртуальную среду.
Facrbook работает по системе конкретных алгоритмов, которая исследует все ваши привычки в интернете - что вы читаете, что смотрите и постами каких людей интересуетесь. Неважно - верите вы написанному или нет. Чем чаще вы на что-то кликаете, тем чаще это попадает на вашу стену в Facebook.
Жители по всему миру устали от ограничений в связи с коронавирусом. Эмоции на пределе. Холодно объясняемые аргументы не работают. Работают громкие лозунги и нетрадиционные идеи. Привлечь внимание людей сообщениями, что маски - намордники, задуманные для собак, и носить их не стоит, - проще, чем слушать длинные, но обоснованные фактами пояснения ученых и инфектологов о необходимости ограничений.
Nekā personīga решила проверить, кто поддерживает ковид-диссидентов в Facebook, какие люди находятся в рядах отрицателей вируса и использования масок.
Поразительны десятки и сотни профилей с симпатичными девушками и женщинами, которые регулярно делятся статьями вышеуказанных ораторов, их сообщениями в соцсетях или рекламируют прямые эфиры в интернете. Люди с разными латышскими именами и фамилиями, например, Эвелина Плотнинуе, Инесе Кощловска, Монта Саулите или Сария Зелтене. Некоторые дамы живут в Риге, другие в Юрмале, Елгаве, Даугавпилсе или Резекне. С первого взгляда - ничего подозрительного. У многих из них даже тысячи друзей. Выразительные фотогалереи.
Но, более углубленные поиски, чтобы выяснить реальность фотографий в этих профилях, показывают, что эти дамы на самом деле в Латвии не живут. Их вообще не существует. Профили поддельны и кто-то искусственно из создал.
"У этих женщин преимущественно больше 1000 друзей, у многих даже 4000, не у всех друзья совпадают, но примерно в 30% общие друзья повторяются. И эти общие друзья главным образом мужчины. Если посмотреть их аккаунты, то скорее всего это настоящие мужчины, и на их стенах можно было увидеть отношение к тому, что коронавирус - выдуман, а власть - против народа. То, что мы довольно много в последнее время видим в публичном пространстве", - указала исследователь цифровой дезинформации в проекте DFRLab Ника Алексеева.
Эвелина Плотниеце. Живет в Бауске, закончила 2-ю Баусскую среднюю школу. Из Пилсрундале. В отношениях. Более 2000 друзей. Среди них и Сандрис Точс. В своем профиле делится постами и новостями, которые публикует Алдис Гобземс. Есть и видео местного торговца "чудо-водой" Яниса Плявиньша. В сентябре сообщала о пикете Гобземса. Распространяла недостоверную информацию о том, что у патентованная вакцина от Covid-19 появилась еще до вируса.
Но фото Эвелины Плотниеце не настоящие и ее профиль фальшивый. С помощью поиска по фотографиям ее фото можно найти на портале секс-услуг в России. Там видно, что у дамы третий размер груди, ей 22 года, рост 175 см, а за 5000 рублей в час она предлагает различные виды секса.
У Виктории друзей еще больше. На три тысячи. Среди них и несколько политиков. Виктории нравятся видео с животными и перепубликовывать признания умных людей. Но и профиль Виктории Ихсановой фейковый. Ее фото принадлежат женщине из Якутска.
Юлия Ласенко перед начало эры коронавируса интересовалась, что происходит в русской общине в Германии. Сейчас подписана на Национальный театр, театр улицы Гертрудес и Новый Рижский театр. Ее фото профиля можно найти на сайте для тех, кому более 18 лет.
Уна Германе, которая якобы училась в Тейкской средней школе, живет в Юрмале и училась в Страдиня, поделилась видео, на котором врач в Айзпуте обслуживает людей через окно. У Уны - фальшивое фото профиля из Instagram дамы из Калифорнии.
Синтия Таубе из Даугавпилса своим 900 друзьям показывает посты от людей, которые с гордостью рассказывают, что не носят в общественном транспорте маски.
Иеве Пупуре удалось набрать более 4400 цифровых друзей. Профиль использовался для разных конкурсов. Поиск по фото показывает - ее фотографию можно найти на российском сайте, на котором некая Яна полтора года назад искала спонсора для бедной студентки.
Мила Мила, которая живет в Риге и училась в Латвийском университете, читает официальную газету Latvijas Vēstnesis. Ее фото можно найти на портале эскорт-услуг Мельбурна.
Как передаче рассказал руководитель рекламного агентства Grizzly Rīga, способ, как в виртуальных контактах тестируется и привлекается интерес пользователей, похож на работу рекламы - добиться хоть небольшого вовлечения - чтобы нажали кнопку "нравится" у перепубликованного фейковым профилем. Или фейковые новости, которые перепубликуют тысячи поддельных профилей, создают представление, что новость настоящая.
Как рассказал исследователь Центра стратегических коммуникаций НАТО Хенрик Тветманс, черный рынок для манипуляций с работой соцсетей - огромная индустрия. Многие предлагают реальную манипуляцию, другие предлагают "программную манипуляцию", третье - инфраструктуру, чтобы манипуляции можно было производить самому.
"Мы идентифицируем сотни поставщиков таких услуг по всему миру. Многие базируются в Европе. Все используют российскую инфраструктуру. И многие из поставщиков таких услуг идут из Азии. Вы можете найти эти услуги, просто поискав в Google - у вас будет возможность увидеть эти сайты. Это будут ненастоящие профили, но будут манипуляции с такими действиями, как "нравится", "копировать" или "комментировать". И услуги других видов на этих платформах можно купить. Можно сказать так - если на эти услуги есть цена, то она относительно низка.
Это позволяет нам идентифицировать 80 000 поддельных профилей, которые используются, чтобы манипулировать этими платформами. Эта индустрия доступна каждому, кто хочет ее использовать. Даже если вы только хотите поднять число просмотров своего канала на YouTube или усиленно распространить какую-либо информацию в соцсетях".