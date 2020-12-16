В Британии обнаружена новая мутация коронавируса. Нужно ли волноваться и будут ли работать вакцины?

Услышав о появлении новой генетической разновидности коронавируса (его нового штамма), я всякий раз первым делом задаю главный вопрос. И вопрос этот звучит так: "Изменилось ли в результате поведение вируса?"

Мы инстинктивно побаиваемся любых сообщений о вирусе-мутанте, хотя мутации (то есть генетические изменения) любого вируса естественны и неизбежны .

В большинстве случаев в геноме вируса либо происходят какие-то отклонения, не особо влияющие на его свойства, либо вирус становится менее заразным - и тогда относительно скоро новая генетическая вариация сходит на нет.

Лишь в редких случаях новая комбинация генов, полученная в результате мутации, наделяет вирус новыми характеристиками, которые делают его более опасным.

Нет убедительных доказательств того, что новая генетическая версия коронавируса, обнаруженная на днях на юго-востоке Англии, более заразна. Как нет и свидетельств того, что новый штамм вызывает более тяжелое заболевание или что от него не защищают уже разработанные вакцины. Однако ученые все же пристально следят за его поведением, и на то есть две причины.

Первая заключается в том, что новый штамм чаще встречается в тех регионах, где регистрируют больше случаев заражения. Это недобрый знак, хотя возможных объяснений тут может быть два.

Первое: вирус мутировал таким образом, что стал распространяться быстрее, Второе: ему случайно "повезло" заразить людей, поведение которых способствовало более широкому распространению инфекции. Именно так, по всей видимости, летом широко разошелся так называемый "испанский штамм": люди, заразившиеся в отпуске, возвращались домой и привозили вирус вместе с собой.

Чтобы установить, действительно ли новый штамм распространяется быстрее других, нужно провести соответствующие лабораторные опыты.

Десятки мутаций

Удивление в научном мире вызывает и то, каким образом произошла мутация вируса.

"У него огромное количество разновидностей - куда больше, чем можно было ожидать, - и некоторые мутации довольно любопытны", - говорит профессор Ник Ломан из группы британских экспертов, изучающих геном коронавируса, вызывающего Covid-19.

Две группы мутаций следует отметить особо, поскольку они имеют прямое отношение к шиповидному белку - именно эти шипы формируют "корону" вируса и позволяют ему попадать в наши клетки, играя роль своеобразной отмычки.

При мутации первого типа (N501) изменяется основная составляющая шиповидного белка - так называемый рецептор-связывающий домен. Это та часть, которая первой вступает в контакт с клеткой, и любые изменения, облегчающие вирусу проникновение внутрь, дают ему преимущество. Так что, по словам профессора Ломана, эта мутация может сыграть важную роль в дальнейшем распространении инфекции.