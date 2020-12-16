В Британии сняли рождественский ролик о Санте с коронавирусом

Благотворительная организация NHS Charities Together сняла рождественский ролик, в котором Санта оказывается при смерти и попадает в больницу. Хотя в самом видео диагноз пациента не называется, очевидно, что в этот пандемический год речь идет о Covid-19, пишет Buro24.
По сюжету пожилой мужчина с белоснежной бородой оказывается в больнице. Персонал клиники ухаживает за ним, и, когда тот выздоравливает, медсестра узнает из подписи на рождественском подарке, что это был Санта.
Пользователи раскритиковали ролик, поэтому авторам пришлось удалить его с официального youtube-канала организации и извиниться. В сети обращали внимание на то, что ролик ущемляет чувства детей, которые и так много всего пережили в 2020-м и заслужили рождественского чуда.
Ранее сообщалось, что Санта-Клаус сможет доставить подарки детям по всему миру, так как у него иммунитет к коронавирусу, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.