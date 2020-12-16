В Британии сняли рождественский ролик о Санте с коронавирусом

По сюжету пожилой мужчина с белоснежной бородой оказывается в больнице. Персонал клиники ухаживает за ним, и, когда тот выздоравливает, медсестра узнает из подписи на рождественском подарке, что это был Санта.

Пользователи раскритиковали ролик, поэтому авторам пришлось удалить его с официального youtube-канала организации и извиниться. В сети обращали внимание на то, что ролик ущемляет чувства детей, которые и так много всего пережили в 2020-м и заслужили рождественского чуда.