В Литве сразу два рекорда Covid-19: 3418 новых случаев и 44 смерти за сутки

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3418 новых случаев коронавируса, скончались 44 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

Это крупнейшее суточное количество новых случаев Covid-19 и количество смертей в Литве с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровели 1622 заболевших.

С начала пандемии в Литве установлено 99 869 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 55 143 человека, 43 379 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 907 человек, по иным причинам умерло 440 зараженных.

За минувшие сутки было взято 13 628 проб на коронавирус.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5903 теста на коронавирус, положительный результат дали 590 первичных тестов (10 процентов тестов), скончались три заразившихся коронавирусом человека.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев в Харьюмаа, 275 из 358 новых случаев зафиксированы в Таллинне.

В Ида-Вирумаа 80 новых случаев, в Тартумаа 49, а в Пярнумаа 30. В Рапламаа 20 новых случаев, на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа по шесть новых случаев. В Ляэнемаа и Вильяндимаа по пять новых случаев, а в Пылвамаа, Ярвамаа и Вырумаа по четыре.

На Хийумаа три новых случая, в Йыгевамаа два, а в Валгамаа один. В 13 случаях у людей отсутствовало внесенное в регистр место жительства.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 470,66 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 9 процентов от общего числа тестов.