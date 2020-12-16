Одна из богатейших женщин мира сделала пожертвования на сумму 4,2 миллиарда долларов

Одна из богатейших женщин в мире, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт во вторник сообщила, что сделала пожертвования более чем 384 организациям на общую сумму 4,2 миллиарда долларов. Это часть плана - пожертвовать большую часть своего богатства на благотворительность, сообщает CNN.
Это сообщение прозвучало спустя четыре месяца после того, как Скотт уже сделала пожертвования 116 организациям в размере 1,7 миллиарда долларов.
"Пандемия привела к разрушительным последствиям в жизнях многих американцев. Экономические потери и проблемы со здоровьем влияют на всех - вне зависимости от пола и цвета кожи. Особенно потери значительны для людей, живущих в бедности. В то же самое время состояние миллиардеров продолжает улучшаться", - сказала Скотт.
Скотт пожертвовала нескольким сотням организаций, в том числе и поставщикам финансовых услуг, работающим с беднейшими членами общества, образовательными учреждениями, группами по защите прав людей, а также структурами, борющимися с дискриминацией.
Скотт и ее соратники провели исследование, каким организациям и группам стоит жертвовать.
В ходе последнего пожертвования Скотт пожертвовала 40 миллионов долларов двум университетам в штате Балтимор.
Кроме того, 50 миллионов получил университет Prairie View A&M в Техасе. Это крупнейшее частное пожертвование в истории университета, и оно фактически удваивает финансовые ресурсы учреждения.
Среди структур, которым жертвовала Скотт, - различные благотворительные организации и продовольственные банки, Глобальный фонд поддержки женщин, а также финансовые структуры, поддерживающие малые предприятия.
Сейчас Скотт является четвертой по богатству женщиной в мире и 18-м человеком в мире. Стоимость ее активов составляет 60,7 миллиардов долларов. Большую часть богатства составляют акции Amazon, которые она получила после развода с Джеффом Безосом.
В прошлом году Скотт подписала инициативу, созданную Уореном Баффетом, Биллом и Мелиндой Гейтсами. Она предусматривает, что богатейшие люди мира должны пожертвовать большую часть своего богатства на благотворительные цели.