Одна из богатейших женщин мира сделала пожертвования на сумму 4,2 миллиарда долларов

Это сообщение прозвучало спустя четыре месяца после того, как Скотт уже сделала пожертвования 116 организациям в размере 1,7 миллиарда долларов.

"Пандемия привела к разрушительным последствиям в жизнях многих американцев. Экономические потери и проблемы со здоровьем влияют на всех - вне зависимости от пола и цвета кожи. Особенно потери значительны для людей, живущих в бедности. В то же самое время состояние миллиардеров продолжает улучшаться", - сказала Скотт.

Скотт пожертвовала нескольким сотням организаций, в том числе и поставщикам финансовых услуг, работающим с беднейшими членами общества, образовательными учреждениями, группами по защите прав людей, а также структурами, борющимися с дискриминацией.

Скотт и ее соратники провели исследование, каким организациям и группам стоит жертвовать.

В ходе последнего пожертвования Скотт пожертвовала 40 миллионов долларов двум университетам в штате Балтимор.

Кроме того, 50 миллионов получил университет Prairie View A&M в Техасе. Это крупнейшее частное пожертвование в истории университета, и оно фактически удваивает финансовые ресурсы учреждения.

Среди структур, которым жертвовала Скотт, - различные благотворительные организации и продовольственные банки, Глобальный фонд поддержки женщин, а также финансовые структуры, поддерживающие малые предприятия.

Сейчас Скотт является четвертой по богатству женщиной в мире и 18-м человеком в мире. Стоимость ее активов составляет 60,7 миллиардов долларов. Большую часть богатства составляют акции Amazon, которые она получила после развода с Джеффом Безосом.