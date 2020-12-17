"Красоту" закрыть, каникулы продлить, в торговле - поправки. Все, что решило правительство

Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете.

Одновременно для мест торговли усилены требования - на одного покупателя должно обеспечиваться не менее 15 квадратных метров доступной площади, покупателей в магазине не должно быть больше, чем имеющихся корзин или тележек,

а взрослые должны ходить в магазин только по одному, но с собой можно брать детей до 12 лет или при необходимости ассистента. 40

Правительство призывает всех работать удаленно!

Правительство подчеркивает, что каждый, кому специфика работы позволяет работать удаленно из дома, должен перейти на удаленную работу, и работодатель обязан обеспечить такую возможность. Эти условия касаются и государственных и муниципальных учреждений, и частных предприятий.

Уточнены также требования к обеспечению питания - только производственным предприятиям, где нет возможности обеспечить безопасные перерывы на обед, можно обеспечивать питание на месте, если одновременно едят только те люди, которые работают вместе, за столиком сидит только один человек и соблюдается двухметровая дистанция.

С понедельника, 21 декабря, запрещены все услуги салонов красоты.

С понедельника, 21 декабря, до 11 января в Латвии будут запрещены все услуги салонов красоты, в том числе услуги парикмахеров, предусматривают принятые правительством изменения в распоряжении о чрезвычайной ситуации.

В этот период нельзя будет также проводить фотосессии и предоставлять другие фотоуслуги, за исключением фотографирования на документы.

Услуги проката спортивного инвентаря можно будет оказывать только на открытом воздухе.

Непрофессиональные спортивные тренировки можно проводить только вне помещений

С 21 декабря любительские занятия спортом будут разрешены только на открытом воздухе, в них смогут участвовать до десяти человек, которые при этом не должны использовать раздевалки, постановило правительство.

Это означает, что спортивные клубы не смогут принимать клиентов в закрытых помещениях - не будут работать тренажерные залы, будут запрещены индивидуальные тренировки. 40

Как сообщалось, меры эпидемиологической безопасности, введенные на три недели с 21 декабря, направлены на то, чтобы сократить количество контактов за пределами домохозяйств. Ограничения не коснутся свободы передвижения.

Как пояснили в Минздраве, ограничения введены на основе анализа ряда факторов, например, длится ли услуга более 15 минут (вместе со временем ожидания), имеется ли прямой контакт между людьми во время оказания услуги, возможно ли использовать маску для лица (у косметолога и на фотосессиях это невозможно), при этом главным критерием было то, что без этих услуг люди могут обойтись три недели.