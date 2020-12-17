"Красоту" закрыть, каникулы продлить, в торговле - поправки. Все, что решило правительство

Сегодня, 17 декабря, прошло заседание Кабинета министров, на котором рассматривался вопрос о введении более строгих мер эпидемиологической безопасности с 21 декабря с целью ограничить распространение Covid-19. RUS TVNET представляет все главные решения правительства.
Решения правительства. Коротко:
- Для учащихся 1-6-х классов зимние каникулы продлены до 8 января.
- Вводятся новые ограничения в торговле, но расширены группы товаров, которыми разрешено торговать.
- Взрослые должны ходить в магазин только по одному, но с собой можно брать детей до 12 лет.
- Будет разрешена торговля всеми продовольственными товарами, в том числе и алкогольными напитками.
- С понедельника запрещены все услуги салонов красоты.
- С 21 декабря не будут работать библиотеки, для посетителей будут закрыты внутренние помещения музеев.
- Запрещено проводить ярмарки, в том числе рождественские.
- Правительство призывает всех работать удаленно!
Видео: Пресс-конференция Кабинета министров о мерах против Covid-19
Для сдерживания распространения Covid-19 правительство приняло решение о введении более строгих ограничений с 21 декабря.
Ограничения будут действовать в течение трех недель - до 11 января - и не коснутся свободы передвижения людей.
Принято решение продлить каникулы
Принято решение, что для учащихся 1-6-х классов еще на неделю будут продлены зимние каникулы - до 8 января.
Очно, даже в индивидуальном порядке, не будут проводиться никакие практические занятия. В рамках многих курсов профессионального и высшего образования занятия также будут проходить только удаленно. Исключением является клиническая практика в резидентуре.
Образование по интересам и различные репетиции можно проводить только удаленно.
С 21 декабря по 11 января не будут работать библиотеки, для посетителей будут закрыты внутренние помещения музеев.
Как сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане, в это время не будут работать также выставки и другие культурные объекты.
Несмотря на то, что для посетителей будут закрыты внутренние помещения музеев, продолжат работать музейные экспозиции на открытом воздухе, организаторы которых должны предотвращать скопление людей, разделять потоки посетителей и обеспечивать дистанцию два метра. На таких условиях будут открыты и природные тропы.
Во время режима чрезвычайной ситуации сфера торговли будет ограничена, но будет пополнен список доступных товаров.
С субботы, 19 декабря, до 11 января в торговле вводится регулирование, которое до сих пор применялось в выходные и праздничные дни, одновременно расширены группы товаров, которыми можно будет торговать, предусматривают принятые правительством изменения в распоряжении о чрезвычайной ситуации.
В это время смогут работать магазины, где продаются:
- продукты питания,
- предметы гигиены,
- хозяйственные товары первой необходимости,
- табачные изделия и электронные устройства для курения,
- корм и товары для животных,
- пресса,
- билеты на общественный транспорт,
- маски для лица и средства индивидуальной защиты,
- сельскохозяйственная продукция собственного производства,
- карты предоплаты для мобильных телефонов,
- цветы и елки.
Более подробные списки товаров, торговля которыми будет разрешена, подготовит Министерство экономики.
Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете.
Одновременно для мест торговли усилены требования - на одного покупателя должно обеспечиваться не менее 15 квадратных метров доступной площади, покупателей в магазине не должно быть больше, чем имеющихся корзин или тележек,
Правительство призывает всех работать удаленно!
Правительство подчеркивает, что каждый, кому специфика работы позволяет работать удаленно из дома, должен перейти на удаленную работу, и работодатель обязан обеспечить такую возможность. Эти условия касаются и государственных и муниципальных учреждений, и частных предприятий.
Уточнены также требования к обеспечению питания - только производственным предприятиям, где нет возможности обеспечить безопасные перерывы на обед, можно обеспечивать питание на месте, если одновременно едят только те люди, которые работают вместе, за столиком сидит только один человек и соблюдается двухметровая дистанция.
С понедельника, 21 декабря, запрещены все услуги салонов красоты.
С понедельника, 21 декабря, до 11 января в Латвии будут запрещены все услуги салонов красоты, в том числе услуги парикмахеров, предусматривают принятые правительством изменения в распоряжении о чрезвычайной ситуации.
В этот период нельзя будет также проводить фотосессии и предоставлять другие фотоуслуги, за исключением фотографирования на документы.
Услуги проката спортивного инвентаря можно будет оказывать только на открытом воздухе.
Непрофессиональные спортивные тренировки можно проводить только вне помещений
С 21 декабря любительские занятия спортом будут разрешены только на открытом воздухе, в них смогут участвовать до десяти человек, которые при этом не должны использовать раздевалки, постановило правительство.
Как сообщалось, меры эпидемиологической безопасности, введенные на три недели с 21 декабря, направлены на то, чтобы сократить количество контактов за пределами домохозяйств. Ограничения не коснутся свободы передвижения.
Как пояснили в Минздраве, ограничения введены на основе анализа ряда факторов, например, длится ли услуга более 15 минут (вместе со временем ожидания), имеется ли прямой контакт между людьми во время оказания услуги, возможно ли использовать маску для лица (у косметолога и на фотосессиях это невозможно), при этом главным критерием было то, что без этих услуг люди могут обойтись три недели.
"Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество людей, с которыми мы контактируем в повседневной жизни", - подчеркнули в министерстве.