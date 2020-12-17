"Если бы хотели, довели бы до конца": Путин об отравлении Навального

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции прокомментировал расследование о том, что политика Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ, сообщает "Медуза".
"Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов.
По мнению Путина, "пациент в берлинской клинике" пользуется поддержкой американских спецслужб, а убивать его российским спецслужбам не было необходимости.
Ранее сообщалось, что Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн провели совместное расследование и узнали имена трех сотрудников ФСБ, которые последовали за Алексеем Навальным сначала в Новосибирск, а потом в Томск, где предположительно оппозиционный политик был отравлен "Новичком". Еще пять сотрудников, по утверждениям расследователей, следили за ходом дела, и некоторые прилетели в Омск, где самолет с Навальным экстренно приземлился, когда политику стало плохо.
Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после того, как он потерял сознание в самолете из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омск, врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ с резким падением сахара в крови. После эвакуации оппозиционера в Германию несколько европейских лабораторий обнаружили в его анализах и на вещах из номера отеля следы яда из семейства "Новичок". Власти России отрицают причастность к покушению.