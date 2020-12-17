"Если бы хотели, довели бы до конца": Путин об отравлении Навального

"Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов.

Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным", - приводит слова Путина "Медуза". 1

По мнению Путина, "пациент в берлинской клинике" пользуется поддержкой американских спецслужб, а убивать его российским спецслужбам не было необходимости.

"Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца", - сказал президент России на пресс-конференции. 1

Ранее сообщалось, что Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн провели совместное расследование и узнали имена трех сотрудников ФСБ, которые последовали за Алексеем Навальным сначала в Новосибирск, а потом в Томск, где предположительно оппозиционный политик был отравлен "Новичком". Еще пять сотрудников, по утверждениям расследователей, следили за ходом дела, и некоторые прилетели в Омск, где самолет с Навальным экстренно приземлился, когда политику стало плохо.