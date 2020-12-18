"Пробить по-быстрому": кто и как сливает личные данные россиян

Заявление Александра Петрова (Мишкина) на выдачу внутреннего паспорта из расследования Bellingcat ФОТО: BBC

В Bellingcat Би-би-си заявили, что не покупали выписки из "Российского паспорта" на рынке "пробива", данные были получены от источников, которые имеют доступ к системе.

Впоследствии чекистам удалось вычислить конкретных сотрудников управления погранслужбы и ФНС, которые и передали информацию о Петрове и Боширове Bellingcat, писал "Росбалт". "Эта спецоперация подкосила рынок "пробива" на какое-то время", - говорит технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

К весне 2019 года рынок восстановился. Корреспондент Би-би-си успешно заказал выписку по себе из "Российского паспорта" менее чем за 2 тысячи рублей - у того же посредника, у которого ранее получил данные на сотовые номера.

Через сутки пришел файл c информацией обо всех ранее выданных внутренних и заграничных паспортах (включая фотографии), а также сканами заявлений на выдачу документов. В том числе - первого заявления, написанного в конце 1990-х по достижении 14-летнего возраста.

Информация из "Российского паспорта" на корреспондента Би-би-си: старые фотографии, заявление на выдачу внутреннего паспорта ФОТО: BBC

После получения выписки корреспондент Би-би-си официально представился и попросил анонима с форума ответить на вопросы издания. Тот согласился, попросив называть его "Детективным агентством".

"Да, действительно [после истории с Петровым и Бошировым] шерстили рынок и исполнителей, многие пропали со связи. Но это [рынок пробива] такой механизм, который совсем остановить, увы, не получится", - подтвердил аноним.

Каковы же мотивы тех, кто делает настолько личную информацию доступной для кого угодно - при наличии довольно скромной суммы?

Заработать на "пробиве"

Типичный портрет осужденного за продажу данных - молодой человек или девушка из провинции, с невысоким доходом, малолетним ребенком и мечтой о красивой жизни.

"На какой машине ты бы хотел прокатиться?" - "Mercedes SLS". Такой диалог состоялся более года назад в соцсети Ask.fm между молодым жителем Нижнего Новгорода Виталием Будашевым и его анонимным собеседником (в Ask.fm имена задающих вопросы всегда скрыты).

Более года назад Будашев был также приговорен местным судом к штрафу в 100 тысяч рублей за продажу на одном из нелегальных форумов данных о клиентах Сбербанка, где он работал специалистом сектора обращений.

На суде Будашев жаловался на материальные трудности: снимал с девушкой квартиру, купил машину в кредит и попал в аварию. На погашение всех долгов требовалось 30-35 тысяч рублей, подсчитал молодой человек. Тогда-то он и нашел на нелегальном форуме объявление о покупке банковских сведений и списался с посредником в "Телеграме", чтобы "подзаработать".

Мать экс-сотрудника Сбербанка винила себя. Она всегда помогала ему деньгами, но решила отремонтировать его комнату в семейной квартире, чтобы он с девушкой мог приезжать в гости. В этот момент денежная помощь и прекратилась, сетовала она на суде.