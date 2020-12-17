Чт, 17.12.2020
Мы должны подготовиться к трехнедельному периоду тишины. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Кариньш: если в течение 10 дней ситуация не изменится, придется вводить ограничения на передвижение
1
1 мин для прочтения

Кариньш: если в течение 10 дней ситуация не изменится, придется вводить ограничения на передвижение

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Если в течение десяти дней эпидемиологическая ситуация не изменится, придется вводить обширные ограничения на передвижение, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Премьер подчеркнул, что наблюдается длительный рост заболеваемости Covid-19, и распространение вируса продолжает разрастаться. Для его сдерживания правительство приняло решение о дополнительных ограничениях в "период тишины".

"Если в течение десяти дней нам не удастся улучшить ситуацию, мы будем вынуждены ввести весь комплекс ограничений на передвижение, но ни я, ни правительство, ни общество этого не хочет.

1

Давайте общими усилиями соблюдать правила периода тишины. Я призываю всех на три недели собраться с силами. Давайте выдержим, будем соблюдать ограничения и общими усилиями изменим ход распространения Covid-19", - сказал премьер-министр.

Он пояснил, что суть введенных правительством ограничений заключается в сокращении контактов между людьми. "Мы остаемся дома, не собираемся. Я убежден, что вместе мы сможем преодолеть вспышку Covid-19. Каждый должен понимать серьезность ситуации, в том числе ситуации в больницах", - подчеркнул Кариньш.

Последние новости

НАВЕРХ
Back