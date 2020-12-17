"Для нас важно, что мы рядом с Беларусью". Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию

О том, что супруги рассматривают Ригу, как возможное место жительства, стало известно в сентябре, когда они находились с визитом в Латвии, во время которого встречались с главой латвийского МИД Эдгаром Ринкевичем. На тот момент семья жила в Польше.

"У нас же дети маленькие, нам надо было, чтобы русские школы были, - говорит Валерий. - А в Польше русских школ нет. В Литве одна при посольстве. Туда не берут. Нам хотелось еще, чтобы страна имела общую границу с Беларусью. Для нас это было важно. Ощущение, что мы рядом, что мы по соседству находимся", - рассказал в интервью "Настоящему времени" Валерий Цепкало.

Политическое убежище в Латвии супруги не запрашивали, а жизнь в Риге воспринимают как временную и вынужденную меру. 1

В Риге Цепкало поддерживают связь с местной белорусской диаспорой, участвуют в акциях поддержки и солидарности. Валерий продолжает дистанционно работать в собственной компании.

"В лагерь беженцев ездили несколько раз. Мы сейчас будем их привлекать активно к нашей деятельности. Мы нашли офис. И, конечно, мы ставку делаем на диаспору. На беженцев и волонтеров, чтобы мы могли работать как вне Беларуси, так и оказывать информационное воздействие на те процессы, которые внутри страны происходят" рассказал в интервью "Настоящему времени" Валерий Цепкало.