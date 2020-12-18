Будущая мама в недоумении: Маску для лица нужно носить даже во время родов?

Использование маски для лица - обязательное требование. Когда рижанка Лита узнала это, она была в недоумении. При родах во время схваток очень важно глубоко дышать и выдыхать, но с маской на лице это практически невозможно.

Большинство латвийских больниц подтвердило, что маска для лица у рожениц - обязательное требование, а некоторые признают, что

мамочки должны использовать маску для лица, даже если тест на Covid-19 отрицательный. Это сделано из соображений безопасности, чтобы снизить риск заражения Covid-19 врачами.

В роддоме маска также должна быть, однако ее можно снять непосредственно в момент рождения малыша.

Лита все же в недоумении: почему роженицы должны носить маску до последней фазы, если в момент рождения малыша, будучи без маски, все еще можно заразить медиков.

Лита считает, что если у медперсонала есть соответствующая защитная одежда и соблюдаются другие требования безопасности, то роженице следует разрешить находиться без маски. В противном случае это негуманно.

Есть медучреждения, которые позволяют роженицам маску для лица не носить, но только в случае, если тест на коронавирус отрицательный. По прибытии в больницу, также в Рижском роддоме, беременные проходят тестирование на Covid-19, однако результаты известны не ранее, чем через 12 часов, когда в большинстве случаев роды уже закончились.

Программа Bez Tabu выяснила, что в Латвии также есть родильные отделения, в которых роженицам позволяют быть без масок, поскольку в них трудно дышать. Медперсонал от потенциального заражения защищает спецодежда и меры дезинфекции.