Швеция планирует исследовать останки парома "Эстония"

Шведский центр расследования несчастных случаев подал ходатайство об исследовании останков парома в связи с документальным фильмом, согласно которому в корпусе парома есть не обнаруженная ранее пробоина.

"Мы не планируем отменять закон, охраняющий могильный покой, но мы изучаем способы адаптации этого закона, чтобы провести исследования, которые хочет провести центра расследования несчастных случаев", - сказал глава МВД Микаэль Дамберг.

Согласно представленному в 1997 году финальному отчету по расследованию, катастрофу вызвал сорванный штормом носовой визор, который потянул за собой рампу и таким образом вода проникла на автопалубу.

Часть выживших и родственников жертв более 20 лет требует нового расследования. Некоторые из них при этом утверждают, что поломка носового визора не привела бы к столь быстрому погружению парома на дно.

В 1995 году правительства Швеции, Эстонии и Финляндии установили в районе катастрофы могильный покой, запрещающий их гражданам погружаться к останкам парома.

После выхода документального фильма вновь зазвучали требования провести новое расследование.

Власти Швеции, Финляндии и Эстонии начали предварительное расследование, чтобы выяснить, следует ли пересмотреть заключения, сделанные в отчете 1997 года.

Правительства совместно предложили внести в законодательство поправки, допускающие новые погружения.

В пятницу Дамберг сказал, что работа над поправками начинается, а диалог с Эстонией и Финляндией продолжается.