Главное за 25 мая Задержка поездов в направлении Тукумса, победа сборной Швеции и новый препарат для диабетиков

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Интересное чтиво:

"В Латвии блогером быть легче, чем в других странах", - говорит латвийский визажист и инфлюенсер André Won (настоящее имя - Андрей Чистяков), который начал свою блогерскую карьеру в 11 лет.

Этот торт - настоящее признание в любви, ведь время, которое нужно потратить на его приготовление, чтобы результат заставил вас ахнуть от восторга - "Еще один кусочек!" - значительное. Для приготовления "Наполеона" вам придется либо находиться на кухне почти 24 часа в сутки, либо разделить работу на несколько дней. Я нашла способ сократить время, не жертвуя конечным результатом. Возможно, это будет полезно и вам!

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От ревеня до облепихи - таков цикл урожая в хозяйстве семьи Сандры и Артиса. На их грядках и в садах растет то, что им нравится, а с урожая они делают сладкие угощения и деликатесы на весь год.

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В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз в Сети активно пишут об Алле Пугачевой, Вере Брежневой и Валерии Меладзе.

Амазонское племя марубо подало иск против газеты New York Times (NYT) из-за статьи, в которой рассказывалось о том, как аборигены получили доступ к высокоскоростному интернету, и теперь, как утверждают истцы, их считают порнозависимыми.