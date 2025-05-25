Главное за 25 мая Задержка поездов в направлении Тукумса, победа сборной Швеции и новый препарат для диабетиков

В воскресенье днем задерживались и были отменены несколько поездов в направлении Тукумса, сборная Швеции завоевала бронзовые медали чемпионата мира, а в Латвии появится новый препарат для пациентов с диабетом. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за воскресенье, 25 мая.
Новости Латвии:
В воскресенье днем задерживались и были отменены несколько поездов в направлении Тукумса, возможно, из-за злонамеренного повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщили агентству LETA представители Latvijas dzelzceļš (LDz).
Недавно вступили в силу внесенные в Закон об образовании изменения, которые позволят школьникам отказаться от изучения русского языка и в средней школе. На мой взгляд, школьникам следует не просто позволить сделать этот выбор, а полностью прекратить обучение русскому языку в школах. Для будущих поколений этот язык не нужен. Тем не менее это хорошее начало.
В ближайшее время в Латвии могут начать распространяться новые препараты базального инсулина для пациентов с диабетом второго типа, которые необходимо будет принимать только один раз в неделю, сообщает Государственное агентство лекарств (ZVA) Латвии.
С началом летнего сезона жители Латвии все активнее отправляются в путешествия за границу. Это означает больший объем работы и для Консульского департамента Министерства иностранных дел, к которому часто обращаются латвийцы, оказавшиеся в затруднительном положении. Ситуации бывают разные - от утерянных или украденных паспортов до сломанных ног у бассейна. Последствия могут быть очень дорогими, сообщает TV3 Ziņas.
Большинство, а именно 68%, жителей Латвии считают, что покупка жилья экономически выгоднее, чем аренда. Это показал опрос, проведенный исследовательской компанией Norstat Latvija.
За рубежом:
Сборная Швеции по хоккею в воскресенье в Стокгольме второй год подряд завоевала бронзовые награды чемпионата мира.
На прошлой неделе в центре внимания российской пропаганды были так называемые мирные переговоры в Стамбуле, официальный вердикт Кремля по которым прост: мы удовлетворены. Совершенно иначе оценили переговоры Украина и Запад. Например, CNN сообщает, что мирный процесс идет именно так, как того хочет Россия: медленно и по кремлевской повестке.
В ночь на воскресенье, 25 мая, российская армия массово атаковала ракетами и дронами многие населенные пункты на территории Украины. В результате атаки по меньшей мере 12 человек погибли и более 60 человек получили ранения, сообщили украинские официальные лица.
Сама возможность купить на черном рынке документы - паспорт, водительские права, ИД-карту - секрет Полишинеля. Другое дело, что продавцы нелегального товара на каждом углу не стоят. В силу повышенной секретности этого незаконного бизнеса обмануть клиента очень легко. Rus.Postimees разобрался, что именно есть в продаже, пообщаться с продавцом и узнать, какими неприятностями грозит человеку приобретение заведомо поддельных документов.
Для обеспечения населения продовольствием в случае кризиса или угрозы в Литве планируется создание специального списка магазинов. Куда обратиться, жители узнают, как только будет объявлено чрезвычайное положение. До этого момента список публиковаться не будет. Это вызвало беспокойство среди торговцев - пока информация для них минимальна, сообщает TV3 Ziņas.
Интересное чтиво:
"В Латвии блогером быть легче, чем в других странах", - говорит латвийский визажист и инфлюенсер André Won (настоящее имя - Андрей Чистяков), который начал свою блогерскую карьеру в 11 лет.
Этот торт - настоящее признание в любви, ведь время, которое нужно потратить на его приготовление, чтобы результат заставил вас ахнуть от восторга - "Еще один кусочек!" - значительное. Для приготовления "Наполеона" вам придется либо находиться на кухне почти 24 часа в сутки, либо разделить работу на несколько дней. Я нашла способ сократить время, не жертвуя конечным результатом. Возможно, это будет полезно и вам!
От ревеня до облепихи - таков цикл урожая в хозяйстве семьи Сандры и Артиса. На их грядках и в садах растет то, что им нравится, а с урожая они делают сладкие угощения и деликатесы на весь год.
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз в Сети активно пишут об Алле Пугачевой, Вере Брежневой и Валерии Меладзе.
Амазонское племя марубо подало иск против газеты New York Times (NYT) из-за статьи, в которой рассказывалось о том, как аборигены получили доступ к высокоскоростному интернету, и теперь, как утверждают истцы, их считают порнозависимыми.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!