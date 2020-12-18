В т/ц Domina Shopping произошла эвакуация: причиной стал поджог в одном из магазинов

В настоящее время (21:16) кризисная ситуация уже устранена и нахождение в Domina снова безопасно. Однако в торговом центре пахнет дымом. Поэтому, чтобы уменьшить чувство дискомфорта у посетителей на территории центра, Domina Shopping прекращает свою работу сегодня и закрывается до завтра, 19 декабря. Администрация Domina Shopping приносит извинения всем за неудобства и беспокойство.