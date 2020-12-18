В т/ц Domina Shopping произошла эвакуация: причиной стал поджог в одном из магазинов

В связи со злоумышленным поступком сегодня после 20:00 в помещении магазина H&M, арендатора торгового центра Domina Shopping, возник небольшой пожар со значительным количеством дыма. Все посетители центра были немедленно эвакуированы, а ответственные службы, в том числе команда VUGD, прибыли на место, сообщили порталу Apollo представители Domina Shopping.
В настоящее время (21:16) кризисная ситуация уже устранена и нахождение в Domina снова безопасно. Однако в торговом центре пахнет дымом. Поэтому, чтобы уменьшить чувство дискомфорта у посетителей на территории центра, Domina Shopping прекращает свою работу сегодня и закрывается до завтра, 19 декабря. Администрация Domina Shopping приносит извинения всем за неудобства и беспокойство.
Ни посетители, ни сотрудники центра не пострадали. Причина задымления - поджог. Полиция разыскивает нарушителя.
Как сообщалось, в пятницу, 18 декабря, в торговом центре Domina Shopping уже произошла одна эвакуация - сотрудники и посетители были эвакуированы из торгового центра из-за того, что сработала пожарная сигнализация. По прибытии на место выяснилось, что в одном из помещений на втором этаже горела батарея площадью 0,01 кв. м.