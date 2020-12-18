Сб, 19.12.2020
Если в течение десяти дней нам не удастся улучшить ситуацию, мы будем вынуждены ввести весь комплекс ограничений на передвижение, но ни я, ни правительство, ни общество этого не хотят. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
1 мин для прочтения

В т/ц Domina Shopping произошла эвакуация: причиной стал поджог в одном из магазинов

Эвакуация

ФОТО: Aculiecinieks

В связи со злоумышленным поступком сегодня после 20:00 в помещении магазина H&M, арендатора торгового центра Domina Shopping, возник небольшой пожар со значительным количеством дыма. Все посетители центра были немедленно эвакуированы, а ответственные службы, в том числе команда VUGD, прибыли на место, сообщили порталу Apollo представители Domina Shopping.

В настоящее время (21:16) кризисная ситуация уже устранена и нахождение в Domina снова безопасно. Однако в торговом центре пахнет дымом. Поэтому, чтобы уменьшить чувство дискомфорта у посетителей на территории центра, Domina Shopping прекращает свою работу сегодня и закрывается до завтра, 19 декабря. Администрация Domina Shopping приносит извинения всем за неудобства и беспокойство.

Ни посетители, ни сотрудники центра не пострадали. Причина задымления - поджог. Полиция разыскивает нарушителя.

Как сообщалось, в пятницу, 18 декабря, в торговом центре Domina Shopping уже произошла одна эвакуация - сотрудники и посетители были эвакуированы из торгового центра из-за того, что сработала пожарная сигнализация. По прибытии на место выяснилось, что в одном из помещений на втором этаже горела батарея площадью 0,01 кв. м.

Последние новости

НАВЕРХ
Back